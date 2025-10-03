A(z) élő Tren Finance ár ma 0.00007483 USD. Kövesd nyomon a(z) TREN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TREN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Tren Finance ár ma 0.00007483 USD. Kövesd nyomon a(z) TREN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TREN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Tren Finance Logó

Tren Finance árfolyam(TREN)

1 TREN-USD élő ár:

$0.00007491
$0.00007491
-0.27%1D
USD
Tren Finance (TREN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:36:07 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00007329
$ 0.00007329
24h alacsony
$ 0.00007542
$ 0.00007542
24h magas

$ 0.00007329
$ 0.00007329

$ 0.00007542
$ 0.00007542

--
--

--
--

-0.56%

-0.27%

-13.61%

-13.61%

Tren Finance (TREN) valós idejű ár: $ 0.00007483. Az elmúlt 24 órában, a(z)TREN legalacsonyabb ára $ 0.00007329, legmagasabb ára pedig $ 0.00007542 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TREN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TREN változása a következő volt: -0.56% az elmúlt órában, -0.27% az elmúlt 24 órában, és -13.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tren Finance (TREN) piaci információk

--
--

$ 56.45K
$ 56.45K

$ 74.83K
$ 74.83K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

A(z) Tren Finance jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.45K. A(z) TREN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 74.83K.

Tren Finance (TREN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Tren Finance mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000002028-0.27%
30 nap$ -0.00007637-50.51%
60 nap$ -0.00018337-71.02%
90 nap$ -0.00492517-98.51%
Tren Finance árváltozása ma

A mai napon a(z) TREN ára $ -0.0000002028 (-0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Tren Finance 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00007637 (-50.51%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Tren Finance 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TREN ára $ -0.00018337 (-71.02%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Tren Finance 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00492517 (-98.51%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Tren Finance (TREN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Tren Finance árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Tren Finance befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TREN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Tren Finance a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Tren Finance vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Tren Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tren Finance (TREN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tren Finance (TREN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tren Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tren Finance árelőrejelzését most!

Tren Finance (TREN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tren Finance (TREN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TREN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Tren Finance (TREN)

A következőt szeretnél vásárolni: Tren Finance? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Tren Finance eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TREN helyi valutákra

1 Tren Finance(TREN) - VND
1.96915145
1 Tren Finance(TREN) - AUD
A$0.0001129933
1 Tren Finance(TREN) - GBP
0.0000546259
1 Tren Finance(TREN) - EUR
0.0000636055
1 Tren Finance(TREN) - USD
$0.00007483
1 Tren Finance(TREN) - MYR
RM0.000314286
1 Tren Finance(TREN) - TRY
0.0030987103
1 Tren Finance(TREN) - JPY
¥0.01100001
1 Tren Finance(TREN) - ARS
ARS$0.106595335
1 Tren Finance(TREN) - RUB
0.0061517743
1 Tren Finance(TREN) - INR
0.0066396659
1 Tren Finance(TREN) - IDR
Rp1.2471661678
1 Tren Finance(TREN) - KRW
0.1053943135
1 Tren Finance(TREN) - PHP
0.004332657
1 Tren Finance(TREN) - EGP
￡E.0.0035716359
1 Tren Finance(TREN) - BRL
R$0.0003988439
1 Tren Finance(TREN) - CAD
C$0.0001040137
1 Tren Finance(TREN) - BDT
0.0091030695
1 Tren Finance(TREN) - NGN
0.1095600996
1 Tren Finance(TREN) - COP
$0.2911672715
1 Tren Finance(TREN) - ZAR
R.0.0012885726
1 Tren Finance(TREN) - UAH
0.0030859892
1 Tren Finance(TREN) - TZS
T.Sh.0.18385731
1 Tren Finance(TREN) - VES
Bs0.01384355
1 Tren Finance(TREN) - CLP
$0.07176197
1 Tren Finance(TREN) - PKR
Rs0.0210489307
1 Tren Finance(TREN) - KZT
0.0409574522
1 Tren Finance(TREN) - THB
฿0.0024222471
1 Tren Finance(TREN) - TWD
NT$0.0022778252
1 Tren Finance(TREN) - AED
د.إ0.0002746261
1 Tren Finance(TREN) - CHF
Fr0.0000591157
1 Tren Finance(TREN) - HKD
HK$0.0005814291
1 Tren Finance(TREN) - AMD
֏0.0286703662
1 Tren Finance(TREN) - MAD
.د.م0.0006802047
1 Tren Finance(TREN) - MXN
$0.0013761237
1 Tren Finance(TREN) - SAR
ريال0.0002798642
1 Tren Finance(TREN) - ETB
Br0.0108570847
1 Tren Finance(TREN) - KES
KSh0.0096635462
1 Tren Finance(TREN) - JOD
د.أ0.00005305447
1 Tren Finance(TREN) - PLN
0.0002708846
1 Tren Finance(TREN) - RON
лв0.0003240139
1 Tren Finance(TREN) - SEK
kr0.0007011571
1 Tren Finance(TREN) - BGN
лв0.0001242178
1 Tren Finance(TREN) - HUF
Ft0.0247777096
1 Tren Finance(TREN) - CZK
0.0015459878
1 Tren Finance(TREN) - KWD
د.ك0.00002289798
1 Tren Finance(TREN) - ILS
0.000246939
1 Tren Finance(TREN) - BOB
Bs0.000516327
1 Tren Finance(TREN) - AZN
0.000127211
1 Tren Finance(TREN) - TJS
SM0.0006966673
1 Tren Finance(TREN) - GEL
0.0002035376
1 Tren Finance(TREN) - AOA
Kz0.0685884297
1 Tren Finance(TREN) - BHD
.د.ب0.00002813608
1 Tren Finance(TREN) - BMD
$0.00007483
1 Tren Finance(TREN) - DKK
kr0.0004759188
1 Tren Finance(TREN) - HNL
L0.0019568045
1 Tren Finance(TREN) - MUR
0.0033905473
1 Tren Finance(TREN) - NAD
$0.0012893209
1 Tren Finance(TREN) - NOK
kr0.0007453068
1 Tren Finance(TREN) - NZD
$0.0001279593
1 Tren Finance(TREN) - PAB
B/.0.00007483
1 Tren Finance(TREN) - PGK
K0.0003180275
1 Tren Finance(TREN) - QAR
ر.ق0.0002723812
1 Tren Finance(TREN) - RSD
дин.0.007468034
1 Tren Finance(TREN) - UZS
soʻm0.9015660577
1 Tren Finance(TREN) - ALL
L0.0061652437
1 Tren Finance(TREN) - ANG
ƒ0.0001339457
1 Tren Finance(TREN) - AWG
ƒ0.000134694
1 Tren Finance(TREN) - BBD
$0.00014966
1 Tren Finance(TREN) - BAM
KM0.0001242178
1 Tren Finance(TREN) - BIF
Fr0.22007503
1 Tren Finance(TREN) - BND
$0.0000957824
1 Tren Finance(TREN) - BSD
$0.00007483
1 Tren Finance(TREN) - JMD
$0.0120147048
1 Tren Finance(TREN) - KHR
0.3005217698
1 Tren Finance(TREN) - KMF
Fr0.03135377
1 Tren Finance(TREN) - LAK
1.6267390979
1 Tren Finance(TREN) - LKR
Rs0.0226270954
1 Tren Finance(TREN) - MDL
L0.0012526542
1 Tren Finance(TREN) - MGA
Ar0.3340620724
1 Tren Finance(TREN) - MOP
P0.0005993883
1 Tren Finance(TREN) - MVR
0.001144899
1 Tren Finance(TREN) - MWK
MK0.1299131113
1 Tren Finance(TREN) - MZN
MT0.004781637
1 Tren Finance(TREN) - NPR
Rs0.010640826
1 Tren Finance(TREN) - PYG
0.52695286
1 Tren Finance(TREN) - RWF
Fr0.10827901
1 Tren Finance(TREN) - SBD
$0.0006158509
1 Tren Finance(TREN) - SCR
0.0010940146
1 Tren Finance(TREN) - SRD
$0.002851023
1 Tren Finance(TREN) - SVC
$0.0006540142
1 Tren Finance(TREN) - SZL
L0.0012885726
1 Tren Finance(TREN) - TMT
m0.000261905
1 Tren Finance(TREN) - TND
د.ت0.00021790496
1 Tren Finance(TREN) - TTD
$0.0005065991
1 Tren Finance(TREN) - UGX
Sh0.2589118
1 Tren Finance(TREN) - XAF
Fr0.04175514
1 Tren Finance(TREN) - XCD
$0.000202041
1 Tren Finance(TREN) - XOF
Fr0.04175514
1 Tren Finance(TREN) - XPF
Fr0.00755783
1 Tren Finance(TREN) - BWP
P0.0009937424
1 Tren Finance(TREN) - BZD
$0.0001504083
1 Tren Finance(TREN) - CVE
$0.0070272853
1 Tren Finance(TREN) - DJF
Fr0.01331974
1 Tren Finance(TREN) - DOP
$0.004684358
1 Tren Finance(TREN) - DZD
د.ج0.0096889884
1 Tren Finance(TREN) - FJD
$0.0001683675
1 Tren Finance(TREN) - GNF
Fr0.65064685
1 Tren Finance(TREN) - GTQ
Q0.0005731978
1 Tren Finance(TREN) - GYD
$0.0156477013
1 Tren Finance(TREN) - ISK
kr0.00905443

Tren Finance Forrás

A(z) Tren Finance alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Tren Finance Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Tren Finance

Mennyit ér ma a(z) Tren Finance (TREN)?
A(z) élő TREN ár a(z) USD esetében 0.00007483 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TREN ára a(z) USD esetében?
A(z) TREN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00007483. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tren Finance piaci plafonja?
A(z) TREN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TREN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TREN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TREN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TREN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TREN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TREN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TREN kereskedési volumene?
A(z) TREN élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.45K USD.
A(z) TREN ára emelkedni fog idén?
A(z) TREN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TREN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:36:07 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TREN-USD kalkulátor

Összeg

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00007483 USD

TREN kereskedés

TREN/USDT
$0.00007491
$0.00007491
-0.31%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj