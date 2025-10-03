Tren Finance árfolyam(TREN)
Tren Finance (TREN) valós idejű ár: $ 0.00007483. Az elmúlt 24 órában, a(z)TREN legalacsonyabb ára $ 0.00007329, legmagasabb ára pedig $ 0.00007542 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TREN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TREN változása a következő volt: -0.56% az elmúlt órában, -0.27% az elmúlt 24 órában, és -13.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Tren Finance jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.45K. A(z) TREN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 74.83K.
Kövesd nyomon a Tren Finance mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
A mai napon a(z) TREN ára $ -0.0000002028 (-0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00007637 (-50.51%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TREN ára $ -0.00018337 (-71.02%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00492517 (-98.51%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) Tren Finance (TREN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) Tren Finance árelőzmények oldalt most.
Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.
A(z) Tren Finance alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
