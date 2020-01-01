Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shiba Inu Treat (TREAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shiba Inu Treat (TREAT) tokennel kapcsolatos információk Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse. Hivatalos webhely: https://www.shib.io Fehér könyv: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances Vásárolj most TREAT tokent!

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shiba Inu Treat (TREAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Minden idők csúcspontja: $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 Minden idők mélypontja: $ 0.001262164869066865 $ 0.001262164869066865 $ 0.001262164869066865 Jelenlegi ár: $ 0.00149 $ 0.00149 $ 0.00149 További tudnivalók a(z) Shiba Inu Treat (TREAT) áráról

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TREAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TREAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TREAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TREAT token élő árfolyamát!

A(z) TREAT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Shiba Inu Treat (TREAT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TREAT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TREAT tokent a MEXC-n!

Shiba Inu Treat (TREAT) árelőzményei A felhasználók a(z) TREAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TREAT árelőzményeivel!

TREAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TREAT kapcsán? TREAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TREAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

