TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TRAVA.FINANCE (TRAVA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokennel kapcsolatos információk TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Hivatalos webhely: https://trava.finance/ Fehér könyv: https://docs.trava.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Vásárolj most TRAVA tokent!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TRAVA.FINANCE (TRAVA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 466.68K $ 466.68K $ 466.68K Teljes tokenszám: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.22B $ 4.22B $ 4.22B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 553.50K $ 553.50K $ 553.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Minden idők mélypontja: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Jelenlegi ár: $ 0.0001107 $ 0.0001107 $ 0.0001107 További tudnivalók a(z) TRAVA.FINANCE (TRAVA) áráról

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRAVA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRAVA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRAVA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRAVA token élő árfolyamát!

A(z) TRAVA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRAVA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TRAVA tokent a MEXC-n!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) árelőzményei A felhasználók a(z) TRAVA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TRAVA árelőzményeivel!

TRAVA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRAVA kapcsán? TRAVA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRAVA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!