A(z) élő Tradoor ár ma 2.36 USD. Kövesd nyomon a(z) TRADOOR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRADOOR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRADOOR

TRADOOR árinformációk

Mi a(z) TRADOOR

TRADOOR fehér könyv

TRADOOR hivatalos webhely

TRADOOR tokenomikai adatai

TRADOOR árelőrejelzés

TRADOOR előzmények

TRADOOR Vásárlási útmutató

TRADOOR-fiat valutaváltó

TRADOOR spot

TRADOOR USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Tradoor Logó

Tradoor árfolyam(TRADOOR)

1 TRADOOR-USD élő ár:

$2.36
-2.31%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:28:33 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.2466
24h alacsony
$ 2.4551
24h magas

$ 2.2466
$ 2.4551
--
--
-1.40%

-2.31%

-14.24%

-14.24%

Tradoor (TRADOOR) valós idejű ár: $ 2.36. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRADOOR legalacsonyabb ára $ 2.2466, legmagasabb ára pedig $ 2.4551 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRADOOR valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRADOOR változása a következő volt: -1.40% az elmúlt órában, -2.31% az elmúlt 24 órában, és -14.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tradoor (TRADOOR) piaci információk

--
$ 58.21K
$ 58.21K$ 58.21K

$ 141.60M
$ 141.60M$ 141.60M

--
60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

A(z) Tradoor jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.21K. A(z) TRADOOR keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 60000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 141.60M.

Tradoor (TRADOOR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Tradoor mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.055805-2.31%
30 nap$ -0.4697-16.60%
60 nap$ +2.26+2,260.00%
90 nap$ +2.26+2,260.00%
Tradoor árváltozása ma

A mai napon a(z) TRADOOR ára $ -0.055805 (-2.31%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Tradoor 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.4697 (-16.60%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Tradoor 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TRADOOR ára $ +2.26 (+2,260.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Tradoor 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +2.26 (+2,260.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Tradoor (TRADOOR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Tradoor árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Tradoor befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TRADOOR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Tradoor a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Tradoor vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Tradoor árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tradoor (TRADOOR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tradoor (TRADOOR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tradoor rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tradoor árelőrejelzését most!

Tradoor (TRADOOR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tradoor (TRADOOR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRADOOR token kapcsán!

Hogyan vásárolj Tradoor (TRADOOR)

A következőt szeretnél vásárolni: Tradoor? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Tradoor eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TRADOOR helyi valutákra

Tradoor Forrás

A(z) Tradoor alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Tradoor Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Tradoor

Mennyit ér ma a(z) Tradoor (TRADOOR)?
A(z) élő TRADOOR ár a(z) USD esetében 2.36 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRADOOR ára a(z) USD esetében?
A(z) TRADOOR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.36. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tradoor piaci plafonja?
A(z) TRADOOR piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRADOOR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRADOOR keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TRADOOR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRADOOR mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TRADOOR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRADOOR mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TRADOOR kereskedési volumene?
A(z) TRADOOR élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.21K USD.
A(z) TRADOOR ára emelkedni fog idén?
A(z) TRADOOR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRADOOR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Tradoor (TRADOOR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

