Alttown (TOWN) tokenomikai adatai
Alttown (TOWN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alttown (TOWN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Alttown (TOWN) tokennel kapcsolatos információk
Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.
Alttown (TOWN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Alttown (TOWN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOWN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TOWN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TOWN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOWN token élő árfolyamát!
A felhasználók a(z) TOWN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
