TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Alttown ár ma 0.0010057 USD. Kövesd nyomon a(z) TOWN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOWN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Alttown ár ma 0.0010057 USD. Kövesd nyomon a(z) TOWN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOWN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOWN

TOWN árinformációk

Mi a(z) TOWN

TOWN fehér könyv

TOWN hivatalos webhely

TOWN tokenomikai adatai

TOWN árelőrejelzés

TOWN előzmények

TOWN Vásárlási útmutató

TOWN-fiat valutaváltó

TOWN spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Alttown Logó

Alttown árfolyam(TOWN)

1 TOWN-USD élő ár:

$0.0010057
$0.0010057$0.0010057
+3.52%1D
USD
Alttown (TOWN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:28:04 (UTC+8)

Alttown (TOWN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009
24h alacsony
$ 0.0011362
$ 0.0011362$ 0.0011362
24h magas

$ 0.0009
$ 0.0009$ 0.0009

$ 0.0011362
$ 0.0011362$ 0.0011362

--
----

--
----

-0.51%

+3.52%

+18.51%

+18.51%

Alttown (TOWN) valós idejű ár: $ 0.0010057. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOWN legalacsonyabb ára $ 0.0009, legmagasabb ára pedig $ 0.0011362 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOWN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOWN változása a következő volt: -0.51% az elmúlt órában, +3.52% az elmúlt 24 órában, és +18.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alttown (TOWN) piaci információk

--
----

$ 55.07K
$ 55.07K$ 55.07K

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

A(z) Alttown jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.07K. A(z) TOWN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 2000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.01M.

Alttown (TOWN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Alttown mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000034197+3.52%
30 nap$ -0.0002553-20.25%
60 nap$ -0.0058983-85.44%
90 nap$ -0.0039943-79.89%
Alttown árváltozása ma

A mai napon a(z) TOWN ára $ +0.000034197 (+3.52%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Alttown 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0002553 (-20.25%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Alttown 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TOWN ára $ -0.0058983 (-85.44%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Alttown 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0039943 (-79.89%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Alttown (TOWN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Alttown árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Alttown (TOWN)

Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.

Alttown elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Alttown befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TOWN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Alttown a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Alttown vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Alttown árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alttown (TOWN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alttown (TOWN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alttown rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alttown árelőrejelzését most!

Alttown (TOWN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alttown (TOWN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOWN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Alttown (TOWN)

A következőt szeretnél vásárolni: Alttown? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Alttown eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TOWN helyi valutákra

1 Alttown(TOWN) - VND
26.4649955
1 Alttown(TOWN) - AUD
A$0.001528664
1 Alttown(TOWN) - GBP
0.000764332
1 Alttown(TOWN) - EUR
0.000864902
1 Alttown(TOWN) - USD
$0.0010057
1 Alttown(TOWN) - MYR
RM0.004213883
1 Alttown(TOWN) - TRY
0.042299742
1 Alttown(TOWN) - JPY
¥0.1548778
1 Alttown(TOWN) - ARS
ARS$1.457530839
1 Alttown(TOWN) - RUB
0.081371187
1 Alttown(TOWN) - INR
0.089416787
1 Alttown(TOWN) - IDR
Rp16.761659962
1 Alttown(TOWN) - PHP
0.059195502
1 Alttown(TOWN) - EGP
￡E.0.047579667
1 Alttown(TOWN) - BRL
R$0.005400609
1 Alttown(TOWN) - CAD
C$0.00140798
1 Alttown(TOWN) - BDT
0.122554602
1 Alttown(TOWN) - NGN
1.453316956
1 Alttown(TOWN) - COP
$3.898052972
1 Alttown(TOWN) - ZAR
R.0.017438838
1 Alttown(TOWN) - UAH
0.042028203
1 Alttown(TOWN) - TZS
T.Sh.2.464950586
1 Alttown(TOWN) - VES
Bs0.2222597
1 Alttown(TOWN) - CLP
$0.945358
1 Alttown(TOWN) - PKR
Rs0.283687856
1 Alttown(TOWN) - KZT
0.530989486
1 Alttown(TOWN) - THB
฿0.032645022
1 Alttown(TOWN) - TWD
NT$0.030955446
1 Alttown(TOWN) - AED
د.إ0.003690919
1 Alttown(TOWN) - CHF
Fr0.00080456
1 Alttown(TOWN) - HKD
HK$0.007814289
1 Alttown(TOWN) - AMD
֏0.383845519
1 Alttown(TOWN) - MAD
.د.م0.009292668
1 Alttown(TOWN) - MXN
$0.018665792
1 Alttown(TOWN) - SAR
ريال0.003761318
1 Alttown(TOWN) - ETB
Br0.154525805
1 Alttown(TOWN) - KES
KSh0.129564331
1 Alttown(TOWN) - JOD
د.أ0.0007130413
1 Alttown(TOWN) - PLN
0.003711033
1 Alttown(TOWN) - RON
лв0.004435137
1 Alttown(TOWN) - SEK
kr0.00955415
1 Alttown(TOWN) - BGN
лв0.001699633
1 Alttown(TOWN) - HUF
Ft0.338498506
1 Alttown(TOWN) - CZK
0.021240384
1 Alttown(TOWN) - KWD
د.ك0.0003077442
1 Alttown(TOWN) - ILS
0.003268525
1 Alttown(TOWN) - BOB
Bs0.006929273
1 Alttown(TOWN) - AZN
0.00170969
1 Alttown(TOWN) - TJS
SM0.009232326
1 Alttown(TOWN) - GEL
0.002725447
1 Alttown(TOWN) - AOA
Kz0.920124987
1 Alttown(TOWN) - BHD
.د.ب0.0003771375
1 Alttown(TOWN) - BMD
$0.0010057
1 Alttown(TOWN) - DKK
kr0.006516936
1 Alttown(TOWN) - HNL
L0.026379511
1 Alttown(TOWN) - MUR
0.046000718
1 Alttown(TOWN) - NAD
$0.017388553
1 Alttown(TOWN) - NOK
kr0.010177684
1 Alttown(TOWN) - NZD
$0.001749918
1 Alttown(TOWN) - PAB
B/.0.0010057
1 Alttown(TOWN) - PGK
K0.00422394
1 Alttown(TOWN) - QAR
ر.ق0.003650691
1 Alttown(TOWN) - RSD
дин.0.101726555
1 Alttown(TOWN) - UZS
soʻm12.116864683
1 Alttown(TOWN) - ALL
L0.083965893
1 Alttown(TOWN) - ANG
ƒ0.001800203
1 Alttown(TOWN) - AWG
ƒ0.001800203
1 Alttown(TOWN) - BBD
$0.0020114
1 Alttown(TOWN) - BAM
KM0.001689576
1 Alttown(TOWN) - BIF
Fr2.9487124
1 Alttown(TOWN) - BND
$0.001297353
1 Alttown(TOWN) - BSD
$0.0010057
1 Alttown(TOWN) - JMD
$0.160962285
1 Alttown(TOWN) - KHR
4.0228
1 Alttown(TOWN) - KMF
Fr0.4284282
1 Alttown(TOWN) - LAK
21.863043041
1 Alttown(TOWN) - LKR
රු0.305310406
1 Alttown(TOWN) - MDL
L0.017056672
1 Alttown(TOWN) - MGA
Ar4.50986051
1 Alttown(TOWN) - MOP
P0.008025486
1 Alttown(TOWN) - MVR
0.01538721
1 Alttown(TOWN) - MWK
MK1.73996157
1 Alttown(TOWN) - MZN
MT0.06426423
1 Alttown(TOWN) - NPR
रु0.142246208
1 Alttown(TOWN) - PYG
7.0821394
1 Alttown(TOWN) - RWF
Fr1.4572593
1 Alttown(TOWN) - SBD
$0.008276911
1 Alttown(TOWN) - SCR
0.014522308
1 Alttown(TOWN) - SRD
$0.03871945
1 Alttown(TOWN) - SVC
$0.008769704
1 Alttown(TOWN) - SZL
L0.017378496
1 Alttown(TOWN) - TMT
m0.00351995
1 Alttown(TOWN) - TND
د.ت0.002956758
1 Alttown(TOWN) - TTD
$0.006788475
1 Alttown(TOWN) - UGX
Sh3.4917904
1 Alttown(TOWN) - XAF
Fr0.5722433
1 Alttown(TOWN) - XCD
$0.00271539
1 Alttown(TOWN) - XOF
Fr0.5722433
1 Alttown(TOWN) - XPF
Fr0.1035871
1 Alttown(TOWN) - BWP
P0.013466323
1 Alttown(TOWN) - BZD
$0.0020114
1 Alttown(TOWN) - CVE
$0.095813039
1 Alttown(TOWN) - DJF
Fr0.1780089
1 Alttown(TOWN) - DOP
$0.064435199
1 Alttown(TOWN) - DZD
د.ج0.130288435
1 Alttown(TOWN) - FJD
$0.002303053
1 Alttown(TOWN) - GNF
Fr8.7445615
1 Alttown(TOWN) - GTQ
Q0.007683548
1 Alttown(TOWN) - GYD
$0.209819191
1 Alttown(TOWN) - ISK
kr0.1257125

Alttown Forrás

A(z) Alttown alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Alttown Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Alttown

Mennyit ér ma a(z) Alttown (TOWN)?
A(z) élő TOWN ár a(z) USD esetében 0.0010057 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOWN ára a(z) USD esetében?
A(z) TOWN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0010057. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alttown piaci plafonja?
A(z) TOWN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOWN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOWN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TOWN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOWN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TOWN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOWN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TOWN kereskedési volumene?
A(z) TOWN élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.07K USD.
A(z) TOWN ára emelkedni fog idén?
A(z) TOWN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOWN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:28:04 (UTC+8)

Alttown (TOWN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TOWN-USD kalkulátor

Összeg

TOWN
TOWN
USD
USD

1 TOWN = 0.0010057 USD

TOWN kereskedés

TOWN/USDT
$0.0010057
$0.0010057$0.0010057
+3.54%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,624.10
$109,624.10$109,624.10

-0.44%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,850.11
$3,850.11$3,850.11

-0.08%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02507
$0.02507$0.02507

-4.71%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1973
$1.1973$1.1973

-5.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

+1.46%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,624.10
$109,624.10$109,624.10

-0.44%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,850.11
$3,850.11$3,850.11

-0.08%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

+1.46%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.86
$90.86$90.86

+2.55%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4923
$2.4923$2.4923

-0.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0325
$0.0325$0.0325

-35.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05663
$0.05663$0.05663

+183.15%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09317
$0.09317$0.09317

+12.78%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002198
$0.000000002198$0.000000002198

+405.28%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01771
$0.01771$0.01771

+121.37%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007048
$0.00007048$0.00007048

+92.51%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000618
$0.000000000618$0.000000000618

+58.86%