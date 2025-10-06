Mi a(z) Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash. Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Torum befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd TORUM a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Torum a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Torum vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Torum árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Torum (TORUM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Torum (TORUM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Torum rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Torum árelőrejelzését most!

Torum (TORUM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Torum (TORUM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TORUM token kapcsán!

Hogyan vásárolj Torum (TORUM)

A következőt szeretnél vásárolni: Torum? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Torum eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TORUM helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Torum Forrás

A(z) Torum alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Torum Mennyit ér ma a(z) Torum (TORUM)? A(z) élő TORUM ár a(z) USD esetében 0.003834 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) TORUM ára a(z) USD esetében? $ 0.003834 . Keresd fel a A(z) TORUM jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Torum piaci plafonja? A(z) TORUM piaci plafonja $ 744.17K USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) TORUM keringésben lévő tokenszáma? A(z) TORUM keringésben lévő tokenszáma 194.10M USD . Mi volt a(z) TORUM mindenkori legmagasabb ára? A(z) TORUM mindenkori legmagasabb ára 2.3939493863553967 USD . Mi volt a(z) TORUM mindenkori legmagasabb ár? A(z) TORUM mindenkori legalacsonyabb ára 0.002637578225314152 USD . Mekkora a(z) TORUM kereskedési volumene? A(z) TORUM élő 24 órás kereskedési volumene $ 104.80K USD . A(z) TORUM ára emelkedni fog idén? A(z) TORUM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TORUM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Torum (TORUM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik