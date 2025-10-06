TőzsdeDEX+
A(z) élő Torum ár ma 0.003834 USD. Kövesd nyomon a(z) TORUM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TORUM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TORUM

TORUM árinformációk

Mi a(z) TORUM

TORUM fehér könyv

TORUM hivatalos webhely

TORUM tokenomikai adatai

TORUM árelőrejelzés

TORUM előzmények

TORUM Vásárlási útmutató

TORUM-fiat valutaváltó

Torum Logó

Torum árfolyam(TORUM)

1 TORUM-USD élő ár:

$0.003834
$0.003834
+0.34%1D
USD
Torum (TORUM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:50 (UTC+8)

Torum (TORUM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.003634
$ 0.003634
24h alacsony
$ 0.00394
$ 0.00394
24h magas

$ 0.003634
$ 0.003634

$ 0.00394
$ 0.00394

$ 2.3939493863553967
$ 2.3939493863553967

$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152

-2.02%

+0.34%

-10.09%

-10.09%

Torum (TORUM) valós idejű ár: $ 0.003834. Az elmúlt 24 órában, a(z)TORUM legalacsonyabb ára $ 0.003634, legmagasabb ára pedig $ 0.00394 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TORUM valaha volt legmagasabb ára $ 2.3939493863553967, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.002637578225314152 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TORUM változása a következő volt: -2.02% az elmúlt órában, +0.34% az elmúlt 24 órában, és -10.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Torum (TORUM) piaci információk

No.2280

$ 744.17K
$ 744.17K

$ 104.80K
$ 104.80K

$ 3.07M
$ 3.07M

194.10M
194.10M

800,000,000
800,000,000

BSC

A(z) Torum jelenlegi piaci plafonja $ 744.17K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 104.80K. A(z) TORUM keringésben lévő tokenszáma 194.10M, és a teljes tokenszám 800000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.07M.

Torum (TORUM) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Torum mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00001299+0.34%
30 nap$ -0.001757-31.43%
60 nap$ -0.001704-30.77%
90 nap$ -0.002208-36.55%
Torum árváltozása ma

A mai napon a(z) TORUM ára $ +0.00001299 (+0.34%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Torum 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001757 (-31.43%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Torum 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TORUM ára $ -0.001704 (-30.77%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Torum 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.002208 (-36.55%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Torum (TORUM) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Torum árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Torum befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TORUM a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Torum a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Torum vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Torum árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Torum (TORUM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Torum (TORUM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Torum rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Torum árelőrejelzését most!

Torum (TORUM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Torum (TORUM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TORUM token kapcsán!

Hogyan vásárolj Torum (TORUM)

A következőt szeretnél vásárolni: Torum? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Torum eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TORUM helyi valutákra

1 Torum(TORUM) - VND
100.89171
1 Torum(TORUM) - AUD
A$0.00582768
1 Torum(TORUM) - GBP
0.00291384
1 Torum(TORUM) - EUR
0.00329724
1 Torum(TORUM) - USD
$0.003834
1 Torum(TORUM) - MYR
RM0.01606446
1 Torum(TORUM) - TRY
0.16125804
1 Torum(TORUM) - JPY
¥0.590436
1 Torum(TORUM) - ARS
ARS$5.55650118
1 Torum(TORUM) - RUB
0.31020894
1 Torum(TORUM) - INR
0.34088094
1 Torum(TORUM) - IDR
Rp63.89997444
1 Torum(TORUM) - PHP
0.22566924
1 Torum(TORUM) - EGP
￡E.0.18138654
1 Torum(TORUM) - BRL
R$0.02058858
1 Torum(TORUM) - CAD
C$0.0053676
1 Torum(TORUM) - BDT
0.46721124
1 Torum(TORUM) - NGN
5.54043672
1 Torum(TORUM) - COP
$14.86043064
1 Torum(TORUM) - ZAR
R.0.06648156
1 Torum(TORUM) - UAH
0.16022286
1 Torum(TORUM) - TZS
T.Sh.9.39705732
1 Torum(TORUM) - VES
Bs0.847314
1 Torum(TORUM) - CLP
$3.60396
1 Torum(TORUM) - PKR
Rs1.08149472
1 Torum(TORUM) - KZT
2.02427532
1 Torum(TORUM) - THB
฿0.12445164
1 Torum(TORUM) - TWD
NT$0.11801052
1 Torum(TORUM) - AED
د.إ0.01407078
1 Torum(TORUM) - CHF
Fr0.0030672
1 Torum(TORUM) - HKD
HK$0.02979018
1 Torum(TORUM) - AMD
֏1.46332278
1 Torum(TORUM) - MAD
.د.م0.03542616
1 Torum(TORUM) - MXN
$0.07115904
1 Torum(TORUM) - SAR
ريال0.01433916
1 Torum(TORUM) - ETB
Br0.5890941
1 Torum(TORUM) - KES
KSh0.49393422
1 Torum(TORUM) - JOD
د.أ0.002718306
1 Torum(TORUM) - PLN
0.01414746
1 Torum(TORUM) - RON
лв0.01690794
1 Torum(TORUM) - SEK
kr0.036423
1 Torum(TORUM) - BGN
лв0.00647946
1 Torum(TORUM) - HUF
Ft1.29044772
1 Torum(TORUM) - CZK
0.08097408
1 Torum(TORUM) - KWD
د.ك0.001173204
1 Torum(TORUM) - ILS
0.0124605
1 Torum(TORUM) - BOB
Bs0.02641626
1 Torum(TORUM) - AZN
0.0065178
1 Torum(TORUM) - TJS
SM0.03519612
1 Torum(TORUM) - GEL
0.01039014
1 Torum(TORUM) - AOA
Kz3.50776494
1 Torum(TORUM) - BHD
.د.ب0.00143775
1 Torum(TORUM) - BMD
$0.003834
1 Torum(TORUM) - DKK
kr0.02484432
1 Torum(TORUM) - HNL
L0.10056582
1 Torum(TORUM) - MUR
0.17536716
1 Torum(TORUM) - NAD
$0.06628986
1 Torum(TORUM) - NOK
kr0.03880008
1 Torum(TORUM) - NZD
$0.00667116
1 Torum(TORUM) - PAB
B/.0.003834
1 Torum(TORUM) - PGK
K0.0161028
1 Torum(TORUM) - QAR
ر.ق0.01391742
1 Torum(TORUM) - RSD
дин.0.3878091
1 Torum(TORUM) - UZS
soʻm46.19276046
1 Torum(TORUM) - ALL
L0.32010066
1 Torum(TORUM) - ANG
ƒ0.00686286
1 Torum(TORUM) - AWG
ƒ0.00686286
1 Torum(TORUM) - BBD
$0.007668
1 Torum(TORUM) - BAM
KM0.00644112
1 Torum(TORUM) - BIF
Fr11.241288
1 Torum(TORUM) - BND
$0.00494586
1 Torum(TORUM) - BSD
$0.003834
1 Torum(TORUM) - JMD
$0.6136317
1 Torum(TORUM) - KHR
15.336
1 Torum(TORUM) - KMF
Fr1.633284
1 Torum(TORUM) - LAK
83.34782442
1 Torum(TORUM) - LKR
රු1.16392572
1 Torum(TORUM) - MDL
L0.06502464
1 Torum(TORUM) - MGA
Ar17.1928062
1 Torum(TORUM) - MOP
P0.03059532
1 Torum(TORUM) - MVR
0.0586602
1 Torum(TORUM) - MWK
MK6.6332034
1 Torum(TORUM) - MZN
MT0.2449926
1 Torum(TORUM) - NPR
रु0.54228096
1 Torum(TORUM) - PYG
26.999028
1 Torum(TORUM) - RWF
Fr5.555466
1 Torum(TORUM) - SBD
$0.03155382
1 Torum(TORUM) - SCR
0.05536296
1 Torum(TORUM) - SRD
$0.147609
1 Torum(TORUM) - SVC
$0.03343248
1 Torum(TORUM) - SZL
L0.06625152
1 Torum(TORUM) - TMT
m0.013419
1 Torum(TORUM) - TND
د.ت0.01127196
1 Torum(TORUM) - TTD
$0.0258795
1 Torum(TORUM) - UGX
Sh13.311648
1 Torum(TORUM) - XAF
Fr2.181546
1 Torum(TORUM) - XCD
$0.0103518
1 Torum(TORUM) - XOF
Fr2.181546
1 Torum(TORUM) - XPF
Fr0.394902
1 Torum(TORUM) - BWP
P0.05133726
1 Torum(TORUM) - BZD
$0.007668
1 Torum(TORUM) - CVE
$0.36526518
1 Torum(TORUM) - DJF
Fr0.678618
1 Torum(TORUM) - DOP
$0.24564438
1 Torum(TORUM) - DZD
د.ج0.4966947
1 Torum(TORUM) - FJD
$0.00877986
1 Torum(TORUM) - GNF
Fr33.33663
1 Torum(TORUM) - GTQ
Q0.02929176
1 Torum(TORUM) - GYD
$0.79988742
1 Torum(TORUM) - ISK
kr0.47925

Torum Forrás

A(z) Torum alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Torum Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Torum

Mennyit ér ma a(z) Torum (TORUM)?
A(z) élő TORUM ár a(z) USD esetében 0.003834 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TORUM ára a(z) USD esetében?
A(z) TORUM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.003834. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Torum piaci plafonja?
A(z) TORUM piaci plafonja $ 744.17K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TORUM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TORUM keringésben lévő tokenszáma 194.10M USD.
Mi volt a(z) TORUM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TORUM mindenkori legmagasabb ára 2.3939493863553967 USD.
Mi volt a(z) TORUM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TORUM mindenkori legalacsonyabb ára 0.002637578225314152 USD.
Mekkora a(z) TORUM kereskedési volumene?
A(z) TORUM élő 24 órás kereskedési volumene $ 104.80K USD.
A(z) TORUM ára emelkedni fog idén?
A(z) TORUM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TORUM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:50 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TORUM-USD kalkulátor

Összeg

TORUM
TORUM
USD
USD

1 TORUM = 0.003834 USD

TORUM kereskedés

TORUM/USDT
$0.003834
$0.003834
-0.85%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,609.26

$3,849.03

$0.02507

$1.1974

$186.37

$109,609.26

$3,849.03

$186.37

$90.75

$2.4921

$0.00000

$0.00000

$0.0325

$0.05603

$0.09309

$0.000000002317

$0.01771

$0.0000483

$0.00007046

$0.000000000618

