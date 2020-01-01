TokenFi (TOKEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TokenFi (TOKEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TokenFi (TOKEN) tokennel kapcsolatos információk TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. Hivatalos webhely: https://tokenfi.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 Vásárolj most TOKEN tokent!

TokenFi (TOKEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TokenFi (TOKEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.63M $ 12.63M $ 12.63M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 126.30M $ 126.30M $ 126.30M Minden idők csúcspontja: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 Minden idők mélypontja: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 Jelenlegi ár: $ 0.01263 $ 0.01263 $ 0.01263 További tudnivalók a(z) TokenFi (TOKEN) áráról

TokenFi (TOKEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TokenFi (TOKEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOKEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOKEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TOKEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOKEN token élő árfolyamát!

A(z) TOKEN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TokenFi (TOKEN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TOKEN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TOKEN tokent a MEXC-n!

TokenFi (TOKEN) árelőzményei A felhasználók a(z) TOKEN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TOKEN árelőzményeivel!

TOKEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TOKEN kapcsán? TOKEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TOKEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

