Token Metrics AI (TMAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Token Metrics AI (TMAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Token Metrics AI (TMAI) tokennel kapcsolatos információk Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Hivatalos webhely: https://www.tokenmetrics.com/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Vásárolj most TMAI tokent!

Token Metrics AI (TMAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Token Metrics AI (TMAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Minden idők csúcspontja: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 Minden idők mélypontja: $ 0.000461247203590412 $ 0.000461247203590412 $ 0.000461247203590412 Jelenlegi ár: $ 0.0004353 $ 0.0004353 $ 0.0004353 További tudnivalók a(z) Token Metrics AI (TMAI) áráról

Token Metrics AI (TMAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Token Metrics AI (TMAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TMAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TMAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TMAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TMAI token élő árfolyamát!

A(z) TMAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Token Metrics AI (TMAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TMAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TMAI tokent a MEXC-n!

Token Metrics AI (TMAI) árelőzményei A felhasználók a(z) TMAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TMAI árelőzményeivel!

TMAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TMAI kapcsán? TMAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TMAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

