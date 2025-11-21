iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:15:52 (UTC+8)
USD

iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 18.03M
Teljes tokenszám:
$ 198.82K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 198.82K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 18.03M
Minden idők csúcspontja:
$ 97.4
Minden idők mélypontja:
$ 84.5322239041991
Jelenlegi ár:
$ 90.67
iShares 20 Year ETF (TLTON) tokennel kapcsolatos információk

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hivatalos webhely:
https://app.ondo.finance/assets/tlton
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x992651BFeB9A0DCC4457610E284ba66D86489d4d

iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TLTON tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TLTON token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TLTON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TLTON token élő árfolyamát!

A(z) TLTON vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TLTON megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

iShares 20 Year ETF (TLTON) árelőzményei

A felhasználók a(z) TLTON árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TLTON árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TLTON kapcsán? TLTON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

