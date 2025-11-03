IShares 20 Year ETF Ár előzmények

IShares 20 Year ETF (TLTON) árelőzményei

Időszak: 2025-07-31 ~ 2025-10-31

DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 93.82$ 94$ 91.16$ 91.6565.11
2025-11-02$ 91.99$ 94.93$ 87.13$ 93.821.09K
2025-11-01$ 91.54$ 94.19$ 91.15$ 91.99679.71
2025-10-31$ 91.78$ 92.06$ 91.15$ 91.54623.05
2025-10-30$ 91.82$ 92.39$ 91.16$ 91.78710.31
2025-10-29$ 93.02$ 93.38$ 91.5$ 91.82633.56
2025-10-28$ 92.76$ 93.48$ 92.64$ 93.02615.93
2025-10-27$ 94.88$ 94.88$ 91.61$ 92.76670.60
Előzmény IShares 20 Year ETF adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat IShares 20 Year ETF használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

IShares 20 Year ETF élő ár

$ 91.57

A(z) IShares 20 Year ETF kriptovalutával jelenleg 91.57 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további TLTON adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) IShares 20 Year ETF élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) IShares 20 Year ETF lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:23:19 (UTC+8)

MEXC IShares 20 Year ETF források

Tudnivalók a(z) IShares 20 Year ETF (TLTON) árelőzményeiről

IShares 20 Year ETF Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) IShares 20 Year ETF ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy IShares 20 Year ETF a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) IShares 20 Year ETF áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

IShares 20 Year ETF Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A IShares 20 Year ETF előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az IShares 20 Year ETF előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az IShares 20 Year ETF előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az IShares 20 Year ETF ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes IShares 20 Year ETF előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a IShares 20 Year ETF befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) IShares 20 Year ETF ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A IShares 20 Year ETF kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a IShares 20 Year ETF kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) IShares 20 Year ETF előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

