A(z) élő iShares 20 Year ETF ár ma 91.6 USD. Kövesd nyomon a(z) TLTON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TLTON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TLTON

TLTON árinformációk

Mi a(z) TLTON

TLTON hivatalos webhely

TLTON tokenomikai adatai

TLTON árelőrejelzés

TLTON előzmények

TLTON Vásárlási útmutató

TLTON-fiat valutaváltó

TLTON spot

iShares 20 Year ETF Logó

iShares 20 Year ETF árfolyam(TLTON)

1 TLTON-USD élő ár:

$91.6
-1.64%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:22 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 87.13
24h alacsony
$ 94.93
24h magas

$ 87.13
$ 94.93
$ 95.25413241837782
$ 86.39533703543214
-2.35%

-1.64%

-0.52%

-0.52%

iShares 20 Year ETF (TLTON) valós idejű ár: $ 91.6. Az elmúlt 24 órában, a(z)TLTON legalacsonyabb ára $ 87.13, legmagasabb ára pedig $ 94.93 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TLTON valaha volt legmagasabb ára $ 95.25413241837782, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 86.39533703543214 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TLTON változása a következő volt: -2.35% az elmúlt órában, -1.64% az elmúlt 24 órában, és -0.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

iShares 20 Year ETF (TLTON) piaci információk

No.830

$ 20.68M
$ 98.98K
$ 20.68M
225.81K
225,810.39601367
ETH

A(z) iShares 20 Year ETF jelenlegi piaci plafonja $ 20.68M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 98.98K. A(z) TLTON keringésben lévő tokenszáma 225.81K, és a teljes tokenszám 225810.39601367. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.68M.

iShares 20 Year ETF (TLTON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a iShares 20 Year ETF mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.5273-1.64%
30 nap$ +1.68+1.86%
60 nap$ +31.6+52.66%
90 nap$ +31.6+52.66%
iShares 20 Year ETF árváltozása ma

A mai napon a(z) TLTON ára $ -1.5273 (-1.64%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

iShares 20 Year ETF 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +1.68 (+1.86%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

iShares 20 Year ETF 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TLTON ára $ +31.6 (+52.66%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

iShares 20 Year ETF 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +31.6 (+52.66%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) iShares 20 Year ETF árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál iShares 20 Year ETF befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TLTON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről iShares 20 Year ETF a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a iShares 20 Year ETF vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

iShares 20 Year ETF árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) iShares 20 Year ETF rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) iShares 20 Year ETF árelőrejelzését most!

iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TLTON token kapcsán!

Hogyan vásárolj iShares 20 Year ETF (TLTON)

A következőt szeretnél vásárolni: iShares 20 Year ETF? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz iShares 20 Year ETF eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TLTON helyi valutákra

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - VND
2,410,454
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - AUD
A$139.232
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - GBP
69.616
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - EUR
78.776
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - USD
$91.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MYR
RM383.804
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - TRY
3,852.696
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - JPY
¥14,106.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - ARS
ARS$132,753.132
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - RUB
7,411.356
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - INR
8,144.156
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - IDR
Rp1,526,666.056
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - PHP
5,391.576
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - EGP
￡E.4,333.596
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BRL
R$491.892
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - CAD
C$128.24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BDT
11,162.376
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - NGN
132,369.328
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - COP
$355,037.936
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - ZAR
R.1,588.344
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - UAH
3,827.964
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - TZS
T.Sh.224,509.768
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - VES
Bs20,243.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - CLP
$86,104
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - PKR
Rs25,838.528
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - KZT
48,362.968
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - THB
฿2,973.336
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - TWD
NT$2,819.448
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - AED
د.إ336.172
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - CHF
Fr73.28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - HKD
HK$711.732
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - AMD
֏34,960.972
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MAD
.د.م846.384
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MXN
$1,700.096
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - SAR
ريال342.584
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - ETB
Br14,074.34
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - KES
KSh11,800.828
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - JOD
د.أ64.9444
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - PLN
338.004
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - RON
лв403.956
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - SEK
kr870.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BGN
лв154.804
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - HUF
Ft30,830.728
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - CZK
1,934.592
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - KWD
د.ك28.0296
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - ILS
297.7
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BOB
Bs631.124
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - AZN
155.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - TJS
SM840.888
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - GEL
248.236
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - AOA
Kz83,805.756
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BHD
.د.ب34.35
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BMD
$91.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - DKK
kr593.568
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - HNL
L2,402.668
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MUR
4,189.784
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - NAD
$1,583.764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - NOK
kr926.992
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - NZD
$159.384
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - PAB
B/.91.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - PGK
K384.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - QAR
ر.ق332.508
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - RSD
дин.9,265.34
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - UZS
soʻm1,103,614.204
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - ALL
L7,647.684
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - ANG
ƒ163.964
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - AWG
ƒ163.964
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BBD
$183.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BAM
KM153.888
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BIF
Fr268,571.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BND
$118.164
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BSD
$91.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - JMD
$14,660.58
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - KHR
366,400
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - KMF
Fr39,021.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - LAK
1,991,304.308
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - LKR
රු27,807.928
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MDL
L1,553.536
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MGA
Ar410,761.88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MOP
P730.968
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MVR
1,401.48
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MWK
MK158,477.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - MZN
MT5,853.24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - NPR
रु12,955.904
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - PYG
645,047.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - RWF
Fr132,728.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - SBD
$753.868
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - SCR
1,322.704
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - SRD
$3,526.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - SVC
$798.752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - SZL
L1,582.848
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - TMT
m320.6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - TND
د.ت269.304
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - TTD
$618.3
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - UGX
Sh318,035.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - XAF
Fr52,120.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - XCD
$247.32
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - XOF
Fr52,120.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - XPF
Fr9,434.8
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BWP
P1,226.524
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - BZD
$183.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - CVE
$8,726.732
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - DJF
Fr16,213.2
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - DOP
$5,868.812
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - DZD
د.ج11,866.78
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - FJD
$209.764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - GNF
Fr796,462
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - GTQ
Q699.824
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - GYD
$19,110.508
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) - ISK
kr11,450

iShares 20 Year ETF Forrás

A(z) iShares 20 Year ETF alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos iShares 20 Year ETF Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések iShares 20 Year ETF

Mennyit ér ma a(z) iShares 20 Year ETF (TLTON)?
A(z) élő TLTON ár a(z) USD esetében 91.6 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TLTON ára a(z) USD esetében?
A(z) TLTON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 91.6. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) iShares 20 Year ETF piaci plafonja?
A(z) TLTON piaci plafonja $ 20.68M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TLTON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TLTON keringésben lévő tokenszáma 225.81K USD.
Mi volt a(z) TLTON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TLTON mindenkori legmagasabb ára 95.25413241837782 USD.
Mi volt a(z) TLTON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TLTON mindenkori legalacsonyabb ára 86.39533703543214 USD.
Mekkora a(z) TLTON kereskedési volumene?
A(z) TLTON élő 24 órás kereskedési volumene $ 98.98K USD.
A(z) TLTON ára emelkedni fog idén?
A(z) TLTON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TLTON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:22 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

