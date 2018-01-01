Toko Token (TKO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Toko Token (TKO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Toko Token (TKO) tokennel kapcsolatos információk Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Hivatalos webhely: https://www.tokocrypto.com/ Fehér könyv: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Vásárolj most TKO tokent!

Toko Token (TKO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Toko Token (TKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.17M $ 31.17M $ 31.17M Teljes tokenszám: $ 495.66M $ 495.66M $ 495.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 169.20M $ 169.20M $ 169.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 92.10M $ 92.10M $ 92.10M Minden idők csúcspontja: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Minden idők mélypontja: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Jelenlegi ár: $ 0.1842 $ 0.1842 $ 0.1842 További tudnivalók a(z) Toko Token (TKO) áráról

Toko Token (TKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Toko Token (TKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TKO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TKO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TKO token élő árfolyamát!

A(z) TKO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Toko Token (TKO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TKO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TKO tokent a MEXC-n!

Toko Token (TKO) árelőzményei A felhasználók a(z) TKO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TKO árelőzményeivel!

TKO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TKO kapcsán? TKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TKO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

