Tajir Tech Hub (TJRM) tokennel kapcsolatos információk Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. Hivatalos webhely: https://www.tajirtechhub.com/ Fehér könyv: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Vásárolj most TJRM tokent!

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tajir Tech Hub (TJRM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Teljes tokenszám: $ 749.95M $ 749.95M $ 749.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Minden idők csúcspontja: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Minden idők mélypontja: $ 0.004888226997577656 $ 0.004888226997577656 $ 0.004888226997577656 Jelenlegi ár: $ 0.005013 $ 0.005013 $ 0.005013 További tudnivalók a(z) Tajir Tech Hub (TJRM) áráról

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TJRM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TJRM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TJRM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TJRM token élő árfolyamát!

A(z) TJRM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Tajir Tech Hub (TJRM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TJRM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TJRM tokent a MEXC-n!

Tajir Tech Hub (TJRM) árelőzményei A felhasználók a(z) TJRM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TJRM árelőzményeivel!

TJRM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TJRM kapcsán? TJRM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TJRM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

