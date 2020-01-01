Throne (THN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Throne (THN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Throne (THN) tokennel kapcsolatos információk Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Hivatalos webhely: https://www.thronelabs.io/ Fehér könyv: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Vásárolj most THN tokent!

Throne (THN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Throne (THN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 138.76K $ 138.76K $ 138.76K Teljes tokenszám: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Keringésben lévő tokenszám: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 701.04K $ 701.04K $ 701.04K Minden idők csúcspontja: $ 10 $ 10 $ 10 Minden idők mélypontja: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Jelenlegi ár: $ 0.0003551 $ 0.0003551 $ 0.0003551 További tudnivalók a(z) Throne (THN) áráról

Throne (THN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Throne (THN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó THN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező THN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) THN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) THN token élő árfolyamát!

