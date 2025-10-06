TőzsdeDEX+
A(z) élő THINK Token ár ma 0.00567 USD. Kövesd nyomon a(z) THINK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) THINK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

THINK Token Logó

THINK Token árfolyam(THINK)

1 THINK-USD élő ár:

$0.00567
-0.35%1D
USD
THINK Token (THINK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:08 (UTC+8)

THINK Token (THINK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00558
24h alacsony
$ 0.00613
24h magas

$ 0.00558
$ 0.00613
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
-0.53%

-0.35%

-12.91%

-12.91%

THINK Token (THINK) valós idejű ár: $ 0.00567. Az elmúlt 24 órában, a(z)THINK legalacsonyabb ára $ 0.00558, legmagasabb ára pedig $ 0.00613 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) THINK valaha volt legmagasabb ára $ 0.09159672574773454, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.004525510452854356 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) THINK változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -0.35% az elmúlt 24 órában, és -12.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

THINK Token (THINK) piaci információk

No.3951

$ 0.00
$ 25.99K
$ 5.67M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

A(z) THINK Token jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 25.99K. A(z) THINK keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.67M.

THINK Token (THINK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a THINK Token mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000199-0.35%
30 nap$ -0.0017-23.07%
60 nap$ -0.00803-58.62%
90 nap$ -0.00433-43.30%
THINK Token árváltozása ma

A mai napon a(z) THINK ára $ -0.0000199 (-0.35%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

THINK Token 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0017 (-23.07%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

THINK Token 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) THINK ára $ -0.00803 (-58.62%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

THINK Token 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00433 (-43.30%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) THINK Token (THINK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) THINK Token árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) THINK Token (THINK)

THINK Token elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál THINK Token befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd THINK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről THINK Token a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a THINK Token vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

THINK Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) THINK Token (THINK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) THINK Token (THINK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) THINK Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) THINK Token árelőrejelzését most!

THINK Token (THINK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) THINK Token (THINK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) THINK token kapcsán!

Hogyan vásárolj THINK Token (THINK)

A következőt szeretnél vásárolni: THINK Token? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz THINK Token eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

THINK helyi valutákra

THINK Token Forrás

A(z) THINK Token alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos THINK Token Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések THINK Token

Mennyit ér ma a(z) THINK Token (THINK)?
A(z) élő THINK ár a(z) USD esetében 0.00567 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) THINK ára a(z) USD esetében?
A(z) THINK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00567. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) THINK Token piaci plafonja?
A(z) THINK piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) THINK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) THINK keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) THINK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) THINK mindenkori legmagasabb ára 0.09159672574773454 USD.
Mi volt a(z) THINK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) THINK mindenkori legalacsonyabb ára 0.004525510452854356 USD.
Mekkora a(z) THINK kereskedési volumene?
A(z) THINK élő 24 órás kereskedési volumene $ 25.99K USD.
A(z) THINK ára emelkedni fog idén?
A(z) THINK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) THINK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:08 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést.

THINK-USD kalkulátor

Összeg

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.00567 USD

THINK kereskedés

THINK/USDT
$0.00567
$0.00567$0.00567
-0.35%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

