Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokennel kapcsolatos információk

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

Hivatalos webhely:
https://tokyogamestoken.com/
Fehér könyv:
https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html
Block Explorer:
https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TOKYO GAMES TOKEN (TGT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 507.88K
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 160.82M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.16M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.25585
Minden idők mélypontja:
$ 0.003002904887094426
Jelenlegi ár:
$ 0.003158
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TGT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TGT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TGT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TGT token élő árfolyamát!

A(z) TGT vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TGT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) árelőzményei

A felhasználók a(z) TGT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TGT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TGT kapcsán? TGT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.