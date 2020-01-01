Tectum EmissionToken (TET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tectum EmissionToken (TET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tectum EmissionToken (TET) tokennel kapcsolatos információk Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Hivatalos webhely: https://tectum.io/ Fehér könyv: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Block Explorer: https://explorer.tectum.io/ Vásárolj most TET tokent!

Tectum EmissionToken (TET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tectum EmissionToken (TET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.84M $ 7.84M $ 7.84M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M Minden idők csúcspontja: $ 46 $ 46 $ 46 Minden idők mélypontja: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Jelenlegi ár: $ 0.792 $ 0.792 $ 0.792 További tudnivalók a(z) Tectum EmissionToken (TET) áráról

Tectum EmissionToken (TET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tectum EmissionToken (TET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TET token élő árfolyamát!

A(z) TET vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Tectum EmissionToken (TET) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TET megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TET tokent a MEXC-n!

Tectum EmissionToken (TET) árelőzményei A felhasználók a(z) TET árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TET árelőzményeivel!

TET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TET kapcsán? TET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

