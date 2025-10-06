TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő TCOM Global ár ma 0.05081 USD. Kövesd nyomon a(z) TCOM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TCOM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TCOM

TCOM Global árfolyam(TCOM)

1 TCOM-USD élő ár:

$0.05081
-1.26%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:01 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04798
24h alacsony
$ 0.05226
24h magas

$ 0.04798
$ 0.05226
--
--
0.00%

-1.26%

+46.25%

+46.25%

TCOM Global (TCOM) valós idejű ár: $ 0.05081. Az elmúlt 24 órában, a(z)TCOM legalacsonyabb ára $ 0.04798, legmagasabb ára pedig $ 0.05226 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TCOM valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TCOM változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -1.26% az elmúlt 24 órában, és +46.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TCOM Global (TCOM) piaci információk

--
$ 111.42K
$ 50.81M
--
1,000,000,000
BSC

A(z) TCOM Global jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 111.42K. A(z) TCOM keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 50.81M.

TCOM Global (TCOM) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a TCOM Global mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0006484-1.26%
30 nap$ +0.02723+115.47%
60 nap$ +0.03459+213.25%
90 nap$ +0.03081+154.05%
TCOM Global árváltozása ma

A mai napon a(z) TCOM ára $ -0.0006484 (-1.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

TCOM Global 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.02723 (+115.47%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

TCOM Global 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TCOM ára $ +0.03459 (+213.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

TCOM Global 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.03081 (+154.05%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) TCOM Global (TCOM) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Mi a(z) TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TCOM a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről TCOM Global a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a TCOM Global vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

TCOM Global árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TCOM Global (TCOM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TCOM Global (TCOM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TCOM Global rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

TCOM Global (TCOM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TCOM Global (TCOM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TCOM token kapcsán!

Hogyan vásárolj TCOM Global (TCOM)

A következőt szeretnél vásárolni: TCOM Global? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz TCOM Global eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

A(z) TCOM Global alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos TCOM Global Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések TCOM Global

Mennyit ér ma a(z) TCOM Global (TCOM)?
A(z) élő TCOM ár a(z) USD esetében 0.05081 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TCOM ára a(z) USD esetében?
A(z) TCOM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.05081. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TCOM Global piaci plafonja?
A(z) TCOM piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TCOM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TCOM keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TCOM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TCOM mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TCOM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TCOM mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TCOM kereskedési volumene?
A(z) TCOM élő 24 órás kereskedési volumene $ 111.42K USD.
A(z) TCOM ára emelkedni fog idén?
A(z) TCOM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TCOM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:01 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

