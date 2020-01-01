ALTAVA (TAVA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ALTAVA (TAVA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ALTAVA (TAVA) tokennel kapcsolatos információk ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others. Hivatalos webhely: https://altava.com/ Fehér könyv: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5 Vásárolj most TAVA tokent!

ALTAVA (TAVA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ALTAVA (TAVA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 695.88M $ 695.88M $ 695.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M Minden idők csúcspontja: $ 0.01949 $ 0.01949 $ 0.01949 Minden idők mélypontja: $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 Jelenlegi ár: $ 0.00919 $ 0.00919 $ 0.00919 További tudnivalók a(z) ALTAVA (TAVA) áráról

ALTAVA (TAVA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ALTAVA (TAVA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAVA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TAVA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TAVA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAVA token élő árfolyamát!

A(z) TAVA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ALTAVA (TAVA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TAVA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TAVA tokent a MEXC-n!

ALTAVA (TAVA) árelőzményei A felhasználók a(z) TAVA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TAVA árelőzményeivel!

TAVA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TAVA kapcsán? TAVA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TAVA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

