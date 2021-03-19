Taraxa Coin (TARA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Taraxa Coin (TARA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Taraxa Coin (TARA) tokennel kapcsolatos információk Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Hivatalos webhely: https://www.taraxa.io/ Fehér könyv: https://docs.taraxa.io/ Block Explorer: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Vásárolj most TARA tokent!

Taraxa Coin (TARA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Taraxa Coin (TARA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Teljes tokenszám: $ 10.84B $ 10.84B $ 10.84B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Minden idők mélypontja: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Jelenlegi ár: $ 0.0017497 $ 0.0017497 $ 0.0017497 További tudnivalók a(z) Taraxa Coin (TARA) áráról

Taraxa Coin (TARA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Taraxa Coin (TARA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TARA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TARA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TARA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TARA token élő árfolyamát!

A(z) TARA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Taraxa Coin (TARA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TARA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TARA tokent a MEXC-n!

Taraxa Coin (TARA) árelőzményei A felhasználók a(z) TARA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TARA árelőzményeivel!

TARA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TARA kapcsán? TARA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TARA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

