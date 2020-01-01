TAO Inu (TAONU) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TAO Inu (TAONU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
TAO Inu (TAONU) tokennel kapcsolatos információk

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

Hivatalos webhely:
https://www.taoinu.com
Fehér könyv:
https://www.taoinu.com/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

TAO Inu (TAONU) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TAO Inu (TAONU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 926.67M
$ 926.67M$ 926.67M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.03494
$ 0.03494$ 0.03494
Minden idők mélypontja:
$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064
Jelenlegi ár:
$ 0.001613
$ 0.001613$ 0.001613

TAO Inu (TAONU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) TAO Inu (TAONU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAONU tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TAONU token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TAONU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAONU token élő árfolyamát!

A(z) TAONU vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TAO Inu (TAONU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TAONU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

TAO Inu (TAONU) árelőzményei

A felhasználók a(z) TAONU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TAONU árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TAONU kapcsán? TAONU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.