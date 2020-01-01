Talent Protocol (TALENT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Talent Protocol (TALENT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Talent Protocol (TALENT) tokennel kapcsolatos információk Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Hivatalos webhely: https://talentprotocol.com Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Vásárolj most TALENT tokent!

Talent Protocol (TALENT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Talent Protocol (TALENT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Teljes tokenszám: $ 586.73M $ 586.73M $ 586.73M Keringésben lévő tokenszám: $ 291.93M $ 291.93M $ 291.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Minden idők csúcspontja: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 Minden idők mélypontja: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 Jelenlegi ár: $ 0.007525 $ 0.007525 $ 0.007525 További tudnivalók a(z) Talent Protocol (TALENT) áráról

Talent Protocol (TALENT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Talent Protocol (TALENT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TALENT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TALENT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TALENT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TALENT token élő árfolyamát!

A(z) TALENT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Talent Protocol (TALENT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TALENT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TALENT tokent a MEXC-n!

Talent Protocol (TALENT) árelőzményei A felhasználók a(z) TALENT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TALENT árelőzményeivel!

TALENT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TALENT kapcsán? TALENT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TALENT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

