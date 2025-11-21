Taker Protocol (TAKER) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Taker Protocol (TAKER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:42:23 (UTC+8)
Taker Protocol (TAKER) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Taker Protocol (TAKER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Taker Protocol (TAKER) tokennel kapcsolatos információk

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Hivatalos webhely:
https://taker.xyz
Fehér könyv:
https://docs.taker.xyz/taker/

Taker Protocol (TAKER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Taker Protocol (TAKER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TAKER tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TAKER token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TAKER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TAKER token élő árfolyamát!

A(z) TAKER vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Taker Protocol (TAKER) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TAKER megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Taker Protocol (TAKER) árelőzményei

A felhasználók a(z) TAKER árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TAKER árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TAKER kapcsán? TAKER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

