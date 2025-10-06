Mi a(z) Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol (TAKER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Taker Protocol (TAKER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TAKER token kapcsán!

A(z) Taker Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Taker Protocol Mennyit ér ma a(z) Taker Protocol (TAKER)? A(z) élő TAKER ár a(z) USD esetében 0.005846 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) TAKER ára a(z) USD esetében? $ 0.005846 . Keresd fel a A(z) TAKER jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Taker Protocol piaci plafonja? A(z) TAKER piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) TAKER keringésben lévő tokenszáma? A(z) TAKER keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) TAKER mindenkori legmagasabb ára? A(z) TAKER mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) TAKER mindenkori legmagasabb ár? A(z) TAKER mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) TAKER kereskedési volumene? A(z) TAKER élő 24 órás kereskedési volumene $ 485.36K USD . A(z) TAKER ára emelkedni fog idén? A(z) TAKER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TAKER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Taker Protocol (TAKER) fontos iparági frissítések

