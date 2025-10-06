TőzsdeDEX+
A(z) élő Taker Protocol ár ma 0.005846 USD. Kövesd nyomon a(z) TAKER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TAKER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Taker Protocol Logó

Taker Protocol árfolyam(TAKER)

1 TAKER-USD élő ár:

$0.005324
$0.005324$0.005324
0.00%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:26:39 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.005321
$ 0.005321$ 0.005321
24h alacsony
$ 0.005846
$ 0.005846$ 0.005846
24h magas

$ 0.005321
$ 0.005321$ 0.005321

$ 0.005846
$ 0.005846$ 0.005846

--
----

--
----

+9.82%

0.00%

+2.16%

+2.16%

Taker Protocol (TAKER) valós idejű ár: $ 0.005846. Az elmúlt 24 órában, a(z)TAKER legalacsonyabb ára $ 0.005321, legmagasabb ára pedig $ 0.005846 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TAKER valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TAKER változása a következő volt: +9.82% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +2.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Taker Protocol (TAKER) piaci információk

--
----

$ 485.36K
$ 485.36K$ 485.36K

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) Taker Protocol jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 485.36K. A(z) TAKER keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.85M.

Taker Protocol (TAKER) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Taker Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.003544-37.75%
60 nap$ -0.006974-54.40%
90 nap$ -0.011264-65.84%
Taker Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) TAKER ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Taker Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.003544 (-37.75%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Taker Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TAKER ára $ -0.006974 (-54.40%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Taker Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.011264 (-65.84%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Taker Protocol (TAKER) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Taker Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Taker Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TAKER a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Taker Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Taker Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Taker Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Taker Protocol (TAKER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Taker Protocol (TAKER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Taker Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Taker Protocol árelőrejelzését most!

Taker Protocol (TAKER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Taker Protocol (TAKER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TAKER token kapcsán!

Hogyan vásárolj Taker Protocol (TAKER)

A következőt szeretnél vásárolni: Taker Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Taker Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TAKER helyi valutákra

Taker Protocol Forrás

A(z) Taker Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Taker Protocol Weboldal

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Taker Protocol

Mennyit ér ma a(z) Taker Protocol (TAKER)?
A(z) élő TAKER ár a(z) USD esetében 0.005846 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TAKER ára a(z) USD esetében?
A(z) TAKER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.005846. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Taker Protocol piaci plafonja?
A(z) TAKER piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TAKER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TAKER keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TAKER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TAKER mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TAKER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TAKER mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TAKER kereskedési volumene?
A(z) TAKER élő 24 órás kereskedési volumene $ 485.36K USD.
A(z) TAKER ára emelkedni fog idén?
A(z) TAKER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TAKER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:26:39 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TAKER-USD kalkulátor

Összeg

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.005846 USD

TAKER kereskedés

TAKER/USDT
$0.005324
$0.005324$0.005324
0.00%

