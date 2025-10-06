TőzsdeDEX+
A(z) élő Overtake ár ma 0.28073 USD. Kövesd nyomon a(z) TAKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TAKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TAKE

TAKE árinformációk

Mi a(z) TAKE

TAKE fehér könyv

TAKE hivatalos webhely

TAKE tokenomikai adatai

TAKE árelőrejelzés

TAKE előzmények

TAKE Vásárlási útmutató

TAKE-fiat valutaváltó

TAKE spot

TAKE USDT-M futuresügyletek

Overtake Logó

Overtake árfolyam(TAKE)

1 TAKE-USD élő ár:

$0.28073
+4.84%1D
USD
Overtake (TAKE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:26:32 (UTC+8)

Overtake (TAKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.245
24h alacsony
$ 0.29149
24h magas

$ 0.245
$ 0.29149
--
--
-0.25%

+4.84%

-4.39%

-4.39%

Overtake (TAKE) valós idejű ár: $ 0.28073. Az elmúlt 24 órában, a(z)TAKE legalacsonyabb ára $ 0.245, legmagasabb ára pedig $ 0.29149 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TAKE valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TAKE változása a következő volt: -0.25% az elmúlt órában, +4.84% az elmúlt 24 órában, és -4.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Overtake (TAKE) piaci információk

--
$ 134.77K
$ 134.77K$ 134.77K

$ 280.73M
$ 280.73M$ 280.73M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

A(z) Overtake jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 134.77K. A(z) TAKE keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 280.73M.

Overtake (TAKE) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Overtake mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0129601+4.84%
30 nap$ +0.08893+46.36%
60 nap$ +0.09034+47.44%
90 nap$ +0.25773+1,120.56%
Overtake árváltozása ma

A mai napon a(z) TAKE ára $ +0.0129601 (+4.84%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Overtake 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.08893 (+46.36%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Overtake 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TAKE ára $ +0.09034 (+47.44%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Overtake 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.25773 (+1,120.56%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Overtake (TAKE) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Overtake árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Overtake befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TAKE a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Overtake a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Overtake vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Overtake árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Overtake (TAKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Overtake (TAKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Overtake rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Overtake árelőrejelzését most!

Overtake (TAKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Overtake (TAKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TAKE token kapcsán!

Hogyan vásárolj Overtake (TAKE)

A következőt szeretnél vásárolni: Overtake? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Overtake eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TAKE helyi valutákra

1 Overtake(TAKE) - VND
1 Overtake(TAKE) - AUD
1 Overtake(TAKE) - GBP
1 Overtake(TAKE) - EUR
1 Overtake(TAKE) - USD
1 Overtake(TAKE) - MYR
1 Overtake(TAKE) - TRY
1 Overtake(TAKE) - JPY
1 Overtake(TAKE) - ARS
1 Overtake(TAKE) - RUB
1 Overtake(TAKE) - INR
1 Overtake(TAKE) - IDR
1 Overtake(TAKE) - PHP
1 Overtake(TAKE) - EGP
1 Overtake(TAKE) - BRL
1 Overtake(TAKE) - CAD
1 Overtake(TAKE) - BDT
1 Overtake(TAKE) - NGN
1 Overtake(TAKE) - COP
1 Overtake(TAKE) - ZAR
1 Overtake(TAKE) - UAH
1 Overtake(TAKE) - TZS
1 Overtake(TAKE) - VES
1 Overtake(TAKE) - CLP
1 Overtake(TAKE) - PKR
1 Overtake(TAKE) - KZT
1 Overtake(TAKE) - THB
1 Overtake(TAKE) - TWD
1 Overtake(TAKE) - AED
1 Overtake(TAKE) - CHF
1 Overtake(TAKE) - HKD
1 Overtake(TAKE) - AMD
1 Overtake(TAKE) - MAD
1 Overtake(TAKE) - MXN
1 Overtake(TAKE) - SAR
1 Overtake(TAKE) - ETB
1 Overtake(TAKE) - KES
1 Overtake(TAKE) - JOD
1 Overtake(TAKE) - PLN
1 Overtake(TAKE) - RON
1 Overtake(TAKE) - SEK
1 Overtake(TAKE) - BGN
1 Overtake(TAKE) - HUF
1 Overtake(TAKE) - CZK
1 Overtake(TAKE) - KWD
1 Overtake(TAKE) - ILS
1 Overtake(TAKE) - BOB
1 Overtake(TAKE) - AZN
1 Overtake(TAKE) - TJS
1 Overtake(TAKE) - GEL
1 Overtake(TAKE) - AOA
1 Overtake(TAKE) - BHD
1 Overtake(TAKE) - BMD
1 Overtake(TAKE) - DKK
1 Overtake(TAKE) - HNL
1 Overtake(TAKE) - MUR
1 Overtake(TAKE) - NAD
1 Overtake(TAKE) - NOK
1 Overtake(TAKE) - NZD
1 Overtake(TAKE) - PAB
1 Overtake(TAKE) - PGK
1 Overtake(TAKE) - QAR
1 Overtake(TAKE) - RSD
1 Overtake(TAKE) - UZS
1 Overtake(TAKE) - ALL
1 Overtake(TAKE) - ANG
1 Overtake(TAKE) - AWG
1 Overtake(TAKE) - BBD
1 Overtake(TAKE) - BAM
1 Overtake(TAKE) - BIF
1 Overtake(TAKE) - BND
1 Overtake(TAKE) - BSD
1 Overtake(TAKE) - JMD
1 Overtake(TAKE) - KHR
1 Overtake(TAKE) - KMF
1 Overtake(TAKE) - LAK
1 Overtake(TAKE) - LKR
1 Overtake(TAKE) - MDL
1 Overtake(TAKE) - MGA
1 Overtake(TAKE) - MOP
1 Overtake(TAKE) - MVR
1 Overtake(TAKE) - MWK
1 Overtake(TAKE) - MZN
1 Overtake(TAKE) - NPR
1 Overtake(TAKE) - PYG
1 Overtake(TAKE) - RWF
1 Overtake(TAKE) - SBD
1 Overtake(TAKE) - SCR
1 Overtake(TAKE) - SRD
1 Overtake(TAKE) - SVC
1 Overtake(TAKE) - SZL
1 Overtake(TAKE) - TMT
1 Overtake(TAKE) - TND
1 Overtake(TAKE) - TTD
1 Overtake(TAKE) - UGX
1 Overtake(TAKE) - XAF
1 Overtake(TAKE) - XCD
1 Overtake(TAKE) - XOF
1 Overtake(TAKE) - XPF
1 Overtake(TAKE) - BWP
1 Overtake(TAKE) - BZD
1 Overtake(TAKE) - CVE
1 Overtake(TAKE) - DJF
1 Overtake(TAKE) - DOP
1 Overtake(TAKE) - DZD
1 Overtake(TAKE) - FJD
1 Overtake(TAKE) - GNF
1 Overtake(TAKE) - GTQ
1 Overtake(TAKE) - GYD
1 Overtake(TAKE) - ISK
Overtake Forrás

A(z) Overtake alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Overtake Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Overtake

Mennyit ér ma a(z) Overtake (TAKE)?
A(z) élő TAKE ár a(z) USD esetében 0.28073 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TAKE ára a(z) USD esetében?
A(z) TAKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.28073. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Overtake piaci plafonja?
A(z) TAKE piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TAKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TAKE keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TAKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TAKE mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TAKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TAKE mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TAKE kereskedési volumene?
A(z) TAKE élő 24 órás kereskedési volumene $ 134.77K USD.
A(z) TAKE ára emelkedni fog idén?
A(z) TAKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TAKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:26:32 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

