Maple Finance (SYRUP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Maple Finance (SYRUP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Maple Finance (SYRUP) tokennel kapcsolatos információk Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Hivatalos webhely: https://maple.finance/ Fehér könyv: https://maplefinance.gitbook.io/maple Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 Vásárolj most SYRUP tokent!

Maple Finance (SYRUP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Maple Finance (SYRUP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 602.01M $ 602.01M $ 602.01M Teljes tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 605.20M $ 605.20M $ 605.20M Minden idők csúcspontja: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Minden idők mélypontja: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Jelenlegi ár: $ 0.50422 $ 0.50422 $ 0.50422 További tudnivalók a(z) Maple Finance (SYRUP) áráról

Maple Finance (SYRUP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Maple Finance (SYRUP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYRUP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYRUP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYRUP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYRUP token élő árfolyamát!

A(z) SYRUP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Maple Finance (SYRUP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SYRUP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SYRUP tokent a MEXC-n!

Maple Finance (SYRUP) árelőzményei A felhasználók a(z) SYRUP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SYRUP árelőzményeivel!

SYRUP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYRUP kapcsán? SYRUP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SYRUP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

