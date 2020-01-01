Sylo (SYLO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sylo (SYLO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sylo (SYLO) tokennel kapcsolatos információk Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value. Hivatalos webhely: https://www.sylo.io Fehér könyv: https://www.sylo.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4 Vásárolj most SYLO tokent!

Sylo (SYLO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sylo (SYLO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.42B $ 6.42B $ 6.42B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Minden idők csúcspontja: $ 0.004087 $ 0.004087 $ 0.004087 Minden idők mélypontja: $ 0.000349464291205505 $ 0.000349464291205505 $ 0.000349464291205505 Jelenlegi ár: $ 0.0004664 $ 0.0004664 $ 0.0004664 További tudnivalók a(z) Sylo (SYLO) áráról

Sylo (SYLO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sylo (SYLO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SYLO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SYLO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SYLO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SYLO token élő árfolyamát!

A(z) SYLO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Sylo (SYLO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SYLO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SYLO tokent a MEXC-n!

Sylo (SYLO) árelőzményei A felhasználók a(z) SYLO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SYLO árelőzményeivel!

SYLO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SYLO kapcsán? SYLO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SYLO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

