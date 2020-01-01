Space and Time (SXT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Space and Time (SXT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Space and Time (SXT) tokennel kapcsolatos információk Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Hivatalos webhely: https://www.spaceandtime.io Fehér könyv: https://spaceandtime.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Vásárolj most SXT tokent!

Space and Time (SXT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Space and Time (SXT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 107.10M $ 107.10M $ 107.10M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 382.50M $ 382.50M $ 382.50M Minden idők csúcspontja: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 Minden idők mélypontja: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 Jelenlegi ár: $ 0.0765 $ 0.0765 $ 0.0765 További tudnivalók a(z) Space and Time (SXT) áráról

Space and Time (SXT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Space and Time (SXT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SXT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SXT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SXT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SXT token élő árfolyamát!

A(z) SXT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Space and Time (SXT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SXT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SXT tokent a MEXC-n!

Space and Time (SXT) árelőzményei A felhasználók a(z) SXT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SXT árelőzményeivel!

SXT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SXT kapcsán? SXT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SXT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

