Swell Network (SWELL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Swell Network (SWELL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Swell Network (SWELL) tokennel kapcsolatos információk Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Hivatalos webhely: https://www.swellnetwork.io/ Fehér könyv: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Vásárolj most SWELL tokent!

Swell Network (SWELL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Swell Network (SWELL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.03M Teljes tokenszám: $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.63B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 91.50M Minden idők csúcspontja: $ 0.07048 Minden idők mélypontja: $ 0.007034496316403832 Jelenlegi ár: $ 0.00915

Swell Network (SWELL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Swell Network (SWELL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWELL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWELL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWELL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWELL token élő árfolyamát!

A(z) SWELL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Swell Network (SWELL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SWELL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SWELL tokent a MEXC-n!

Swell Network (SWELL) árelőzményei A felhasználók a(z) SWELL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SWELL árelőzményeivel!

SWELL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SWELL kapcsán? SWELL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SWELL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

