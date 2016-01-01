Sweat Economy (SWEAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sweat Economy (SWEAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sweat Economy (SWEAT) tokennel kapcsolatos információk Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Hivatalos webhely: https://swe.at Fehér könyv: https://whitepaper.swe.at Block Explorer: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Vásárolj most SWEAT tokent!

Sweat Economy (SWEAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sweat Economy (SWEAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.20M $ 15.20M $ 15.20M Teljes tokenszám: $ 20.77B $ 20.77B $ 20.77B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.10B $ 7.10B $ 7.10B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.77M $ 46.77M $ 46.77M Minden idők csúcspontja: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Minden idők mélypontja: $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 Jelenlegi ár: $ 0.002139 $ 0.002139 $ 0.002139 További tudnivalók a(z) Sweat Economy (SWEAT) áráról

Sweat Economy (SWEAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sweat Economy (SWEAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWEAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWEAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWEAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWEAT token élő árfolyamát!

Sweat Economy (SWEAT) árelőzményei A felhasználók a(z) SWEAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SWEAT árelőzményeivel!

SWEAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SWEAT kapcsán? SWEAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SWEAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

