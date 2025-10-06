Mi a(z) SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean. Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SEA WARS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd SWAR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SEA WARS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SEA WARS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SEA WARS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SEA WARS (SWAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SEA WARS (SWAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SEA WARS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SEA WARS árelőrejelzését most!

SEA WARS (SWAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SEA WARS (SWAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SWAR token kapcsán!

Hogyan vásárolj SEA WARS (SWAR)

A következőt szeretnél vásárolni: SEA WARS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SEA WARS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SWAR helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

SEA WARS Forrás

A(z) SEA WARS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SEA WARS Mennyit ér ma a(z) SEA WARS (SWAR)? A(z) élő SWAR ár a(z) USD esetében 0.0000000017 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) SWAR ára a(z) USD esetében? $ 0.0000000017 . Keresd fel a A(z) SWAR jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) SEA WARS piaci plafonja? A(z) SWAR piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) SWAR keringésben lévő tokenszáma? A(z) SWAR keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) SWAR mindenkori legmagasabb ára? A(z) SWAR mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) SWAR mindenkori legmagasabb ár? A(z) SWAR mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) SWAR kereskedési volumene? A(z) SWAR élő 24 órás kereskedési volumene $ 8.15K USD . A(z) SWAR ára emelkedni fog idén? A(z) SWAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SWAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

SEA WARS (SWAR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik