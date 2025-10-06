TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő SEA WARS ár ma 0.0000000017 USD. Kövesd nyomon a(z) SWAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SWAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SWAR

SWAR árinformációk

Mi a(z) SWAR

SWAR fehér könyv

SWAR hivatalos webhely

SWAR tokenomikai adatai

SWAR árelőrejelzés

SWAR előzmények

SWAR Vásárlási útmutató

SWAR-fiat valutaváltó

SWAR spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SEA WARS Logó

SEA WARS árfolyam(SWAR)

1 SWAR-USD élő ár:

$0.0000000017
+6.25%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:25:49 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000000014
24h alacsony
$ 0.0000000021
24h magas

$ 0.0000000014
$ 0.0000000021
--
--
0.00%

+6.25%

+41.66%

+41.66%

SEA WARS (SWAR) valós idejű ár: $ 0.0000000017. Az elmúlt 24 órában, a(z)SWAR legalacsonyabb ára $ 0.0000000014, legmagasabb ára pedig $ 0.0000000021 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SWAR valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SWAR változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +6.25% az elmúlt 24 órában, és +41.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SEA WARS (SWAR) piaci információk

--
$ 8.15K
$ 3.41K
--
2,005,000,000,000
ETH

A(z) SEA WARS jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 8.15K. A(z) SWAR keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 2005000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.41K.

SEA WARS (SWAR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SEA WARS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000000001+6.25%
30 nap$ -0.0000030983-99.95%
60 nap$ -0.0009999983-100.00%
90 nap$ -0.0009999983-100.00%
SEA WARS árváltozása ma

A mai napon a(z) SWAR ára $ +0.0000000001 (+6.25%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SEA WARS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0000030983 (-99.95%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SEA WARS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SWAR ára $ -0.0009999983 (-100.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SEA WARS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0009999983 (-100.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SEA WARS (SWAR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SEA WARS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SEA WARS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SWAR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SEA WARS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SEA WARS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SEA WARS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SEA WARS (SWAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SEA WARS (SWAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SEA WARS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SEA WARS árelőrejelzését most!

SEA WARS (SWAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SEA WARS (SWAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SWAR token kapcsán!

Hogyan vásárolj SEA WARS (SWAR)

A következőt szeretnél vásárolni: SEA WARS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SEA WARS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SWAR helyi valutákra

1 SEA WARS(SWAR) - VND
0.0000447355
1 SEA WARS(SWAR) - AUD
A$0.000000002584
1 SEA WARS(SWAR) - GBP
0.000000001292
1 SEA WARS(SWAR) - EUR
0.000000001462
1 SEA WARS(SWAR) - USD
$0.0000000017
1 SEA WARS(SWAR) - MYR
RM0.000000007123
1 SEA WARS(SWAR) - TRY
0.000000071502
1 SEA WARS(SWAR) - JPY
¥0.0000002618
1 SEA WARS(SWAR) - ARS
ARS$0.000002463759
1 SEA WARS(SWAR) - RUB
0.000000137547
1 SEA WARS(SWAR) - INR
0.000000151147
1 SEA WARS(SWAR) - IDR
Rp0.000028333322
1 SEA WARS(SWAR) - PHP
0.000000100062
1 SEA WARS(SWAR) - EGP
￡E.0.000000080427
1 SEA WARS(SWAR) - BRL
R$0.000000009129
1 SEA WARS(SWAR) - CAD
C$0.00000000238
1 SEA WARS(SWAR) - BDT
0.000000207162
1 SEA WARS(SWAR) - NGN
0.000002456636
1 SEA WARS(SWAR) - COP
$0.000006589132
1 SEA WARS(SWAR) - ZAR
R.0.000000029478
1 SEA WARS(SWAR) - UAH
0.000000071043
1 SEA WARS(SWAR) - TZS
T.Sh.0.000004166666
1 SEA WARS(SWAR) - VES
Bs0.0000003757
1 SEA WARS(SWAR) - CLP
$0.000001598
1 SEA WARS(SWAR) - PKR
Rs0.000000479536
1 SEA WARS(SWAR) - KZT
0.000000897566
1 SEA WARS(SWAR) - THB
฿0.000000055182
1 SEA WARS(SWAR) - TWD
NT$0.000000052326
1 SEA WARS(SWAR) - AED
د.إ0.000000006239
1 SEA WARS(SWAR) - CHF
Fr0.00000000136
1 SEA WARS(SWAR) - HKD
HK$0.000000013209
1 SEA WARS(SWAR) - AMD
֏0.000000648839
1 SEA WARS(SWAR) - MAD
.د.م0.000000015708
1 SEA WARS(SWAR) - MXN
$0.000000031552
1 SEA WARS(SWAR) - SAR
ريال0.000000006358
1 SEA WARS(SWAR) - ETB
Br0.000000261205
1 SEA WARS(SWAR) - KES
KSh0.000000219011
1 SEA WARS(SWAR) - JOD
د.أ0.0000000012053
1 SEA WARS(SWAR) - PLN
0.000000006273
1 SEA WARS(SWAR) - RON
лв0.000000007497
1 SEA WARS(SWAR) - SEK
kr0.00000001615
1 SEA WARS(SWAR) - BGN
лв0.000000002873
1 SEA WARS(SWAR) - HUF
Ft0.000000572186
1 SEA WARS(SWAR) - CZK
0.000000035904
1 SEA WARS(SWAR) - KWD
د.ك0.0000000005202
1 SEA WARS(SWAR) - ILS
0.000000005525
1 SEA WARS(SWAR) - BOB
Bs0.000000011713
1 SEA WARS(SWAR) - AZN
0.00000000289
1 SEA WARS(SWAR) - TJS
SM0.000000015606
1 SEA WARS(SWAR) - GEL
0.000000004607
1 SEA WARS(SWAR) - AOA
Kz0.000001555347
1 SEA WARS(SWAR) - BHD
.د.ب0.0000000006375
1 SEA WARS(SWAR) - BMD
$0.0000000017
1 SEA WARS(SWAR) - DKK
kr0.000000011016
1 SEA WARS(SWAR) - HNL
L0.000000044591
1 SEA WARS(SWAR) - MUR
0.000000077758
1 SEA WARS(SWAR) - NAD
$0.000000029393
1 SEA WARS(SWAR) - NOK
kr0.000000017204
1 SEA WARS(SWAR) - NZD
$0.000000002958
1 SEA WARS(SWAR) - PAB
B/.0.0000000017
1 SEA WARS(SWAR) - PGK
K0.00000000714
1 SEA WARS(SWAR) - QAR
ر.ق0.000000006171
1 SEA WARS(SWAR) - RSD
дин.0.000000171955
1 SEA WARS(SWAR) - UZS
soʻm0.000020481923
1 SEA WARS(SWAR) - ALL
L0.000000141933
1 SEA WARS(SWAR) - ANG
ƒ0.000000003043
1 SEA WARS(SWAR) - AWG
ƒ0.000000003043
1 SEA WARS(SWAR) - BBD
$0.0000000034
1 SEA WARS(SWAR) - BAM
KM0.000000002856
1 SEA WARS(SWAR) - BIF
Fr0.0000049844
1 SEA WARS(SWAR) - BND
$0.000000002193
1 SEA WARS(SWAR) - BSD
$0.0000000017
1 SEA WARS(SWAR) - JMD
$0.000000272085
1 SEA WARS(SWAR) - KHR
0.0000068
1 SEA WARS(SWAR) - KMF
Fr0.0000007242
1 SEA WARS(SWAR) - LAK
0.000036956521
1 SEA WARS(SWAR) - LKR
රු0.000000516086
1 SEA WARS(SWAR) - MDL
L0.000000028832
1 SEA WARS(SWAR) - MGA
Ar0.00000762331
1 SEA WARS(SWAR) - MOP
P0.000000013566
1 SEA WARS(SWAR) - MVR
0.00000002601
1 SEA WARS(SWAR) - MWK
MK0.00000294117
1 SEA WARS(SWAR) - MZN
MT0.00000010863
1 SEA WARS(SWAR) - NPR
रु0.000000240448
1 SEA WARS(SWAR) - PYG
0.0000119714
1 SEA WARS(SWAR) - RWF
Fr0.0000024633
1 SEA WARS(SWAR) - SBD
$0.000000013991
1 SEA WARS(SWAR) - SCR
0.000000024548
1 SEA WARS(SWAR) - SRD
$0.00000006545
1 SEA WARS(SWAR) - SVC
$0.000000014824
1 SEA WARS(SWAR) - SZL
L0.000000029376
1 SEA WARS(SWAR) - TMT
m0.00000000595
1 SEA WARS(SWAR) - TND
د.ت0.000000004998
1 SEA WARS(SWAR) - TTD
$0.000000011475
1 SEA WARS(SWAR) - UGX
Sh0.0000059024
1 SEA WARS(SWAR) - XAF
Fr0.0000009673
1 SEA WARS(SWAR) - XCD
$0.00000000459
1 SEA WARS(SWAR) - XOF
Fr0.0000009673
1 SEA WARS(SWAR) - XPF
Fr0.0000001751
1 SEA WARS(SWAR) - BWP
P0.000000022763
1 SEA WARS(SWAR) - BZD
$0.0000000034
1 SEA WARS(SWAR) - CVE
$0.000000161959
1 SEA WARS(SWAR) - DJF
Fr0.0000003009
1 SEA WARS(SWAR) - DOP
$0.000000108919
1 SEA WARS(SWAR) - DZD
د.ج0.000000220235
1 SEA WARS(SWAR) - FJD
$0.000000003893
1 SEA WARS(SWAR) - GNF
Fr0.0000147815
1 SEA WARS(SWAR) - GTQ
Q0.000000012988
1 SEA WARS(SWAR) - GYD
$0.000000354671
1 SEA WARS(SWAR) - ISK
kr0.0000002125

SEA WARS Forrás

A(z) SEA WARS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos SEA WARS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SEA WARS

Mennyit ér ma a(z) SEA WARS (SWAR)?
A(z) élő SWAR ár a(z) USD esetében 0.0000000017 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SWAR ára a(z) USD esetében?
A(z) SWAR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000000017. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SEA WARS piaci plafonja?
A(z) SWAR piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SWAR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SWAR keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SWAR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SWAR mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SWAR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SWAR mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SWAR kereskedési volumene?
A(z) SWAR élő 24 órás kereskedési volumene $ 8.15K USD.
A(z) SWAR ára emelkedni fog idén?
A(z) SWAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SWAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:25:49 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SWAR-USD kalkulátor

Összeg

SWAR
SWAR
USD
USD

1 SWAR = 0.0000 USD

SWAR kereskedés

SWAR/USDT
$0.0000000017
+6.25%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

