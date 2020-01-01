Stake Vault Network (SVN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stake Vault Network (SVN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stake Vault Network (SVN) tokennel kapcsolatos információk Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. Hivatalos webhely: https://stakevaultnet.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc Vásárolj most SVN tokent!

Stake Vault Network (SVN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stake Vault Network (SVN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Minden idők csúcspontja: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 Minden idők mélypontja: $ 0.00086153984885256 $ 0.00086153984885256 $ 0.00086153984885256 Jelenlegi ár: $ 0.00135 $ 0.00135 $ 0.00135 További tudnivalók a(z) Stake Vault Network (SVN) áráról

Stake Vault Network (SVN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stake Vault Network (SVN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SVN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SVN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SVN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SVN token élő árfolyamát!

A(z) SVN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Stake Vault Network (SVN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SVN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SVN tokent a MEXC-n!

Stake Vault Network (SVN) árelőzményei A felhasználók a(z) SVN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SVN árelőzményeivel!

SVN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SVN kapcsán? SVN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SVN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

