DátumNyitottMagasAlacsonyBezárásVolumen
2025-11-03$ 0.00071459$ 0.00074275$ 0.00065781$ 0.00066818173.73K
2025-11-02$ 0.00091043$ 0.00100174$ 0.0006568$ 0.000714592.37M
2025-11-01$ 0.00104529$ 0.00116635$ 0.000814$ 0.000910434.75M
2025-10-31$ 0.0008787$ 0.00145$ 0.000845$ 0.0010452910.00M
2025-10-30$ 0.000914$ 0.00117$ 0.00080955$ 0.000878714.83M
2025-10-29$ 0.00059727$ 0.00119$ 0.00059204$ 0.00091434.89M
2025-10-28$ 0.00051206$ 0.00089$ 0.00051206$ 0.0005972714.56M
2025-10-27$ 0.00054285$ 0.00054285$ 0.00045$ 0.000512069.91M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Előzmény SolanaVM adatok letöltése

Tölts le ingyenes napi előzmény adatokat SolanaVM használható formátumban, hogy meghozhasd saját befektetési döntéseid.

SolanaVM élő ár

$ 0.00066818

A(z) SolanaVM kriptovalutával jelenleg 0.00066818 USD-ért kereskednek. A piaci kapitalizációja 0.00 USD, a 24 órás kereskedési volumene pedig 0.00 USD. Fedezz fel további SVM adatokat a MEXC élő áras oldalán.

A(z) SolanaVM élő árstatisztikáit kihasználva a felhasználók elemezhetik az aktuális piaci trendeket, és megjósolhatják mind a rövid, mind a hosszú távú ármozgásokat. A rendelkezésre álló valós idejű adatokkal megalapozott döntéseket hozhatsz, és betekintést nyerhetsz a(z) SolanaVM lehetséges árelőrejelzéseibe.

Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:21:52 (UTC+8)

MEXC SolanaVM források

Tudnivalók a(z) SolanaVM (SVM) árelőzményeiről

SolanaVM Az ár előzmények figyelése elengedhetetlen eszköz a kriptovaluta befektetők számára, lehetővé téve, hogy könnyedén nyomon kövessék befektetéseik hozamát. Ez a funkció átfogó képet nyújt a(z) SolanaVM ármozgások időbeli alakulásáról, beleértve a nyitó értéket, a csúcs- és záróárakat, valamint a kereskedési volument. Ezenkívül, gyors betekintést nyújt a napi százalékos változásokba, kiemelve a jelentős áringadozásokkal járó napokat. Figyelemre méltó, hogy SolanaVM a legmagasabb értékét a --n érte el, és megdöbbentő 0 USD szintre emelkedett. Az itt bemutatott árinformációk kizárólag a MEXC kereskedési előzményekből származnak, ami biztosítja a megbízhatóságot és a pontosságot. A(z) SolanaVM áradatok előzményei különböző intervallumokban állnak rendelkezésre: 1 nap, 1 hét és 1 hónap, beleértve a nyitott, magas, alacsony, lezárt és mennyiségi mutatókat. Ezeket az adatokat alaposan tesztelték a következetesség, a teljesség és a pontosság szempontjából, így ideálisak a kereskedési szimulációkhoz és az utólagos teszteléshez. Ezek az adatkészletek ingyenesen letölthetők, és valós időben frissülnek, így értékes forrást jelentenek a befektetők számára.

SolanaVM Előzmény adatok alkalmazása a kereskedésben

A SolanaVM előzmény adatai alapvető szerepet játszanak a kereskedési stratégiákban. Íme, hogyan használják:

1. Technikai elemzés: A kereskedők az SolanaVM előzmény adatok alapján azonosítják a piaci trendeket és mintákat. Olyan eszközöket használva, mint a diagramok és a vizuális segédeszközök, felismerik a piacra lépéssel és a kilépéssel kapcsolatos döntéseiket irányító mintákat. A hatékony megközelítés magában foglalja az SolanaVM előzményadatok tárolását a GridDB-ben, és Python segítségével végzett elemzéseket olyan könyvtárakat használva, mint a Matplotlib a vizualizációhoz, illetve a Pandas, a Numpy és a Scipy az adatok elemzéséhez.

2. Ár előrejelzés: A korábbi adatok kulcsfontosságúak az SolanaVM ármozgások előrejelzésében. A múltbeli piaci trendek vizsgálatával a kereskedők észrevehetik a spot mintákat és megjósolhatják a jövőbeli piaci viselkedést. A MEXC részletes SolanaVM előzmény adatai, melyek percről percre betekintést nyújtanak a nyitási, magas, alacsony és zárási árakba, alapvető fontosságúak az előrejelzési modellek kidolgozásához és oktatásához, így segítve a tájékozott kereskedési döntéseket.

3. Kockázatkezelés: Az előzmény adatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy értékeljék a SolanaVM befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat. Segít megérteni a(z) SolanaVM ingadozást, ami megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet.

4. Portfóliókezelés: Az előzmény adatok segítenek nyomon követni a befektetési hozamot az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat az eszközöket, melyek nem teljesítenek jól, és módosítsák portfóliójukat a megtérülések optimalizálása érdekében.

5. Kereskedőbotok képzése: A SolanaVM kriptovaluta előzmények OHLC (nyitott, magas, alacsony, lezárt) piaci adatai letölthetők a SolanaVM kereskedési botok képzéséhez, a piaci túlteljesítés elérése érdekében.

Ezek az eszközök és erőforrások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy elmerüljenek a(z) SolanaVM előzmény adatokban, értékes betekintést nyújtva és lehetőséget kínálva kereskedési stratégiáik fejlesztésére.

