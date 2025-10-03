A(z) élő SolanaVM ár ma 0.000659 USD. Kövesd nyomon a(z) SVM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SVM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SolanaVM ár ma 0.000659 USD. Kövesd nyomon a(z) SVM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SVM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

SolanaVM árfolyam(SVM)

1 SVM-USD élő ár:

$0.000659
-0.60%1D
USD
SolanaVM (SVM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:35:43 (UTC+8)

SolanaVM (SVM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000641
24h alacsony
$ 0.000681
24h magas

$ 0.000641
$ 0.000681
--
--
0.00%

-0.60%

-3.24%

-3.24%

SolanaVM (SVM) valós idejű ár: $ 0.000659. Az elmúlt 24 órában, a(z)SVM legalacsonyabb ára $ 0.000641, legmagasabb ára pedig $ 0.000681 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SVM valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SVM változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.60% az elmúlt 24 órában, és -3.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SolanaVM (SVM) piaci információk

--
$ 21.05K
$ 5.27M
--
8,000,000,000
BSC

A(z) SolanaVM jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 21.05K. A(z) SVM keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 8000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.27M.

SolanaVM (SVM) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SolanaVM mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00000398-0.60%
30 nap$ -0.002195-76.91%
60 nap$ -0.006321-90.56%
90 nap$ -0.012141-94.86%
SolanaVM árváltozása ma

A mai napon a(z) SVM ára $ -0.00000398 (-0.60%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SolanaVM 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.002195 (-76.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SolanaVM 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SVM ára $ -0.006321 (-90.56%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SolanaVM 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.012141 (-94.86%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SolanaVM (SVM) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SolanaVM árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SolanaVM (SVM)

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

SolanaVM elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SolanaVM befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SVM a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SolanaVM a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SolanaVM vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SolanaVM árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SolanaVM (SVM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SolanaVM (SVM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SolanaVM rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SolanaVM árelőrejelzését most!

SolanaVM (SVM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SolanaVM (SVM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SVM token kapcsán!

Hogyan vásárolj SolanaVM (SVM)

A következőt szeretnél vásárolni: SolanaVM? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SolanaVM eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SVM helyi valutákra

1 SolanaVM(SVM) - VND
17.341585
1 SolanaVM(SVM) - AUD
A$0.00099509
1 SolanaVM(SVM) - GBP
0.00048107
1 SolanaVM(SVM) - EUR
0.00056015
1 SolanaVM(SVM) - USD
$0.000659
1 SolanaVM(SVM) - MYR
RM0.0027678
1 SolanaVM(SVM) - TRY
0.02728919
1 SolanaVM(SVM) - JPY
¥0.096873
1 SolanaVM(SVM) - ARS
ARS$0.9387455
1 SolanaVM(SVM) - RUB
0.05417639
1 SolanaVM(SVM) - INR
0.05847307
1 SolanaVM(SVM) - IDR
Rp10.98332894
1 SolanaVM(SVM) - KRW
0.92816855
1 SolanaVM(SVM) - PHP
0.0381561
1 SolanaVM(SVM) - EGP
￡E.0.03145407
1 SolanaVM(SVM) - BRL
R$0.00351247
1 SolanaVM(SVM) - CAD
C$0.00091601
1 SolanaVM(SVM) - BDT
0.08016735
1 SolanaVM(SVM) - NGN
0.96485508
1 SolanaVM(SVM) - COP
$2.56420195
1 SolanaVM(SVM) - ZAR
R.0.01134798
1 SolanaVM(SVM) - UAH
0.02717716
1 SolanaVM(SVM) - TZS
T.Sh.1.619163
1 SolanaVM(SVM) - VES
Bs0.121915
1 SolanaVM(SVM) - CLP
$0.631981
1 SolanaVM(SVM) - PKR
Rs0.18537011
1 SolanaVM(SVM) - KZT
0.36069706
1 SolanaVM(SVM) - THB
฿0.02133183
1 SolanaVM(SVM) - TWD
NT$0.02005996
1 SolanaVM(SVM) - AED
د.إ0.00241853
1 SolanaVM(SVM) - CHF
Fr0.00052061
1 SolanaVM(SVM) - HKD
HK$0.00512043
1 SolanaVM(SVM) - AMD
֏0.25248926
1 SolanaVM(SVM) - MAD
.د.م0.00599031
1 SolanaVM(SVM) - MXN
$0.01211901
1 SolanaVM(SVM) - SAR
ريال0.00246466
1 SolanaVM(SVM) - ETB
Br0.09561431
1 SolanaVM(SVM) - KES
KSh0.08510326
1 SolanaVM(SVM) - JOD
د.أ0.000467231
1 SolanaVM(SVM) - PLN
0.00238558
1 SolanaVM(SVM) - RON
лв0.00285347
1 SolanaVM(SVM) - SEK
kr0.00617483
1 SolanaVM(SVM) - BGN
лв0.00109394
1 SolanaVM(SVM) - HUF
Ft0.21820808
1 SolanaVM(SVM) - CZK
0.01361494
1 SolanaVM(SVM) - KWD
د.ك0.000201654
1 SolanaVM(SVM) - ILS
0.0021747
1 SolanaVM(SVM) - BOB
Bs0.0045471
1 SolanaVM(SVM) - AZN
0.0011203
1 SolanaVM(SVM) - TJS
SM0.00613529
1 SolanaVM(SVM) - GEL
0.00179248
1 SolanaVM(SVM) - AOA
Kz0.60403281
1 SolanaVM(SVM) - BHD
.د.ب0.000247784
1 SolanaVM(SVM) - BMD
$0.000659
1 SolanaVM(SVM) - DKK
kr0.00419124
1 SolanaVM(SVM) - HNL
L0.01723285
1 SolanaVM(SVM) - MUR
0.02985929
1 SolanaVM(SVM) - NAD
$0.01135457
1 SolanaVM(SVM) - NOK
kr0.00656364
1 SolanaVM(SVM) - NZD
$0.00112689
1 SolanaVM(SVM) - PAB
B/.0.000659
1 SolanaVM(SVM) - PGK
K0.00280075
1 SolanaVM(SVM) - QAR
ر.ق0.00239876
1 SolanaVM(SVM) - RSD
дин.0.0657682
1 SolanaVM(SVM) - UZS
soʻm7.93975721
1 SolanaVM(SVM) - ALL
L0.05429501
1 SolanaVM(SVM) - ANG
ƒ0.00117961
1 SolanaVM(SVM) - AWG
ƒ0.0011862
1 SolanaVM(SVM) - BBD
$0.001318
1 SolanaVM(SVM) - BAM
KM0.00109394
1 SolanaVM(SVM) - BIF
Fr1.938119
1 SolanaVM(SVM) - BND
$0.00084352
1 SolanaVM(SVM) - BSD
$0.000659
1 SolanaVM(SVM) - JMD
$0.10580904
1 SolanaVM(SVM) - KHR
2.64658354
1 SolanaVM(SVM) - KMF
Fr0.276121
1 SolanaVM(SVM) - LAK
14.32608667
1 SolanaVM(SVM) - LKR
Rs0.19926842
1 SolanaVM(SVM) - MDL
L0.01103166
1 SolanaVM(SVM) - MGA
Ar2.94196052
1 SolanaVM(SVM) - MOP
P0.00527859
1 SolanaVM(SVM) - MVR
0.0100827
1 SolanaVM(SVM) - MWK
MK1.14409649
1 SolanaVM(SVM) - MZN
MT0.0421101
1 SolanaVM(SVM) - NPR
Rs0.0937098
1 SolanaVM(SVM) - PYG
4.640678
1 SolanaVM(SVM) - RWF
Fr0.953573
1 SolanaVM(SVM) - SBD
$0.00542357
1 SolanaVM(SVM) - SCR
0.00963458
1 SolanaVM(SVM) - SRD
$0.0251079
1 SolanaVM(SVM) - SVC
$0.00575966
1 SolanaVM(SVM) - SZL
L0.01134798
1 SolanaVM(SVM) - TMT
m0.0023065
1 SolanaVM(SVM) - TND
د.ت0.001919008
1 SolanaVM(SVM) - TTD
$0.00446143
1 SolanaVM(SVM) - UGX
Sh2.28014
1 SolanaVM(SVM) - XAF
Fr0.367722
1 SolanaVM(SVM) - XCD
$0.0017793
1 SolanaVM(SVM) - XOF
Fr0.367722
1 SolanaVM(SVM) - XPF
Fr0.066559
1 SolanaVM(SVM) - BWP
P0.00875152
1 SolanaVM(SVM) - BZD
$0.00132459
1 SolanaVM(SVM) - CVE
$0.06188669
1 SolanaVM(SVM) - DJF
Fr0.117302
1 SolanaVM(SVM) - DOP
$0.0412534
1 SolanaVM(SVM) - DZD
د.ج0.08532732
1 SolanaVM(SVM) - FJD
$0.00148275
1 SolanaVM(SVM) - GNF
Fr5.730005
1 SolanaVM(SVM) - GTQ
Q0.00504794
1 SolanaVM(SVM) - GYD
$0.13780349
1 SolanaVM(SVM) - ISK
kr0.079739

SolanaVM Forrás

A(z) SolanaVM alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos SolanaVM Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SolanaVM

Mennyit ér ma a(z) SolanaVM (SVM)?
A(z) élő SVM ár a(z) USD esetében 0.000659 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SVM ára a(z) USD esetében?
A(z) SVM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000659. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SolanaVM piaci plafonja?
A(z) SVM piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SVM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SVM keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SVM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SVM mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SVM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SVM mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SVM kereskedési volumene?
A(z) SVM élő 24 órás kereskedési volumene $ 21.05K USD.
A(z) SVM ára emelkedni fog idén?
A(z) SVM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SVM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:35:43 (UTC+8)

SolanaVM (SVM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

