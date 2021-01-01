SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SakuraUnitedPlatform (SUP1) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokennel kapcsolatos információk SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. Hivatalos webhely: https://sakura-sup.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca Vásárolj most SUP1 tokent!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SakuraUnitedPlatform (SUP1) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 66.89M $ 66.89M $ 66.89M Minden idők csúcspontja: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.06689 $ 0.06689 $ 0.06689 További tudnivalók a(z) SakuraUnitedPlatform (SUP1) áráról

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SUP1 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SUP1 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SUP1 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SUP1 token élő árfolyamát!

