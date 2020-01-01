STONKS (STONKSTOKEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) STONKS (STONKSTOKEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

STONKS (STONKSTOKEN) tokennel kapcsolatos információk STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Hivatalos webhely: https://www.stonkseth.com Fehér könyv: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Vásárolj most STONKSTOKEN tokent!

STONKS (STONKSTOKEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) STONKS (STONKSTOKEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Minden idők csúcspontja: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Minden idők mélypontja: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Jelenlegi ár: $ 0.000009102 $ 0.000009102 $ 0.000009102 További tudnivalók a(z) STONKS (STONKSTOKEN) áráról

STONKS (STONKSTOKEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) STONKS (STONKSTOKEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STONKSTOKEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STONKSTOKEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STONKSTOKEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STONKSTOKEN token élő árfolyamát!

A(z) STONKSTOKEN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) STONKS (STONKSTOKEN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STONKSTOKEN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STONKSTOKEN tokent a MEXC-n!

STONKS (STONKSTOKEN) árelőzményei A felhasználók a(z) STONKSTOKEN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STONKSTOKEN árelőzményeivel!

STONKSTOKEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STONKSTOKEN kapcsán? STONKSTOKEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STONKSTOKEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

