Standard (STND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Standard (STND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Standard (STND) tokennel kapcsolatos információk Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach. Hivatalos webhely: https://standardweb3.com Fehér könyv: https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d Vásárolj most STND tokent!

Standard (STND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Standard (STND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 258.35K $ 258.35K $ 258.35K Teljes tokenszám: $ 94.60M $ 94.60M $ 94.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 85.57M $ 85.57M $ 85.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 285.60K $ 285.60K $ 285.60K Minden idők csúcspontja: $ 1.1931 $ 1.1931 $ 1.1931 Minden idők mélypontja: $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 Jelenlegi ár: $ 0.003019 $ 0.003019 $ 0.003019 További tudnivalók a(z) Standard (STND) áráról

Standard (STND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Standard (STND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STND token élő árfolyamát!

A(z) STND vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Standard (STND) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STND megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STND tokent a MEXC-n!

Standard (STND) árelőzményei A felhasználók a(z) STND árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STND árelőzményeivel!

STND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STND kapcsán? STND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STND tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

