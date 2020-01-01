Lido Staked ETH (STETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lido Staked ETH (STETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lido Staked ETH (STETH) tokennel kapcsolatos információk Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Hivatalos webhely: https://lido.fi/ Fehér könyv: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Vásárolj most STETH tokent!

Lido Staked ETH (STETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lido Staked ETH (STETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.37B $ 37.37B $ 37.37B Teljes tokenszám: $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.37B $ 37.37B $ 37.37B Minden idők csúcspontja: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Minden idők mélypontja: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Jelenlegi ár: $ 4,306.97 $ 4,306.97 $ 4,306.97 További tudnivalók a(z) Lido Staked ETH (STETH) áráról

Lido Staked ETH (STETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lido Staked ETH (STETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STETH token élő árfolyamát!

Lido Staked ETH (STETH) árelőzményei A felhasználók a(z) STETH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STETH árelőzményeivel!

STETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STETH kapcsán? STETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

