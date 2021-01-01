STEPN (STEPN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) STEPN (STEPN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

STEPN (STEPN) tokennel kapcsolatos információk STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Hivatalos webhely: https://www.stepn.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.stepn.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Vásárolj most STEPN tokent!

STEPN (STEPN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) STEPN (STEPN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 125.15M $ 125.15M $ 125.15M Teljes tokenszám: $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.06B $ 3.06B $ 3.06B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 207.96M $ 207.96M $ 207.96M Minden idők csúcspontja: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Minden idők mélypontja: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 Jelenlegi ár: $ 0.04095 $ 0.04095 $ 0.04095 További tudnivalók a(z) STEPN (STEPN) áráról

STEPN (STEPN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) STEPN (STEPN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STEPN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STEPN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STEPN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STEPN token élő árfolyamát!

STEPN (STEPN) árelőzményei A felhasználók a(z) STEPN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STEPN árelőzményeivel!

STEPN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STEPN kapcsán? STEPN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STEPN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

