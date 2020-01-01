Stobox (STBU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stobox (STBU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stobox (STBU) tokennel kapcsolatos információk Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Hivatalos webhely: https://www.stobox.io/ Fehér könyv: https://docs.stobox.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Vásárolj most STBU tokent!

Stobox (STBU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stobox (STBU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Minden idők csúcspontja: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 Minden idők mélypontja: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Jelenlegi ár: $ 0.01183 $ 0.01183 $ 0.01183 További tudnivalók a(z) Stobox (STBU) áráról

Stobox (STBU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stobox (STBU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STBU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STBU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STBU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STBU token élő árfolyamát!

A(z) STBU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Stobox (STBU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STBU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STBU tokent a MEXC-n!

Stobox (STBU) árelőzményei A felhasználók a(z) STBU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STBU árelőzményeivel!

STBU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STBU kapcsán? STBU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STBU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

