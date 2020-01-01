SolTradingBot (STBOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SolTradingBot (STBOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SolTradingBot (STBOT) tokennel kapcsolatos információk This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. Hivatalos webhely: https://soltradingbot.com/ Fehér könyv: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Vásárolj most STBOT tokent!

SolTradingBot (STBOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SolTradingBot (STBOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 885.65K $ 885.65K $ 885.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Minden idők mélypontja: $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 Jelenlegi ár: $ 0.000886 $ 0.000886 $ 0.000886 További tudnivalók a(z) SolTradingBot (STBOT) áráról

SolTradingBot (STBOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SolTradingBot (STBOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STBOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STBOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STBOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STBOT token élő árfolyamát!

A(z) STBOT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SolTradingBot (STBOT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STBOT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STBOT tokent a MEXC-n!

SolTradingBot (STBOT) árelőzményei A felhasználók a(z) STBOT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STBOT árelőzményeivel!

STBOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STBOT kapcsán? STBOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STBOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

