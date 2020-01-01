StarLink (STARL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) StarLink (STARL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

StarLink (STARL) tokennel kapcsolatos információk STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Hivatalos webhely: https://www.starlproject.com/ Fehér könyv: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Vásárolj most STARL tokent!

StarLink (STARL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) StarLink (STARL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Teljes tokenszám: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Minden idők mélypontja: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Jelenlegi ár: $ 0.0000004935 $ 0.0000004935 $ 0.0000004935 További tudnivalók a(z) StarLink (STARL) áráról

StarLink (STARL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) StarLink (STARL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STARL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STARL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STARL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STARL token élő árfolyamát!

A(z) STARL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) StarLink (STARL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STARL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STARL tokent a MEXC-n!

StarLink (STARL) árelőzményei A felhasználók a(z) STARL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STARL árelőzményeivel!

STARL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STARL kapcsán? STARL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STARL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

