Stage (STAGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stage (STAGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stage (STAGE) tokennel kapcsolatos információk Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Hivatalos webhely: https://www.stage.community/ Fehér könyv: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Vásárolj most STAGE tokent!

Stage (STAGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stage (STAGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 100.15K $ 100.15K $ 100.15K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 649.00K $ 649.00K $ 649.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 Minden idők mélypontja: $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 Jelenlegi ár: $ 0.0000649 $ 0.0000649 $ 0.0000649 További tudnivalók a(z) Stage (STAGE) áráról

Stage (STAGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stage (STAGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STAGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STAGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STAGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STAGE token élő árfolyamát!

A(z) STAGE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Stage (STAGE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STAGE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STAGE tokent a MEXC-n!

Stage (STAGE) árelőzményei A felhasználók a(z) STAGE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STAGE árelőzményeivel!

STAGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STAGE kapcsán? STAGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STAGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

