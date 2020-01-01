Stage (STAGE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stage (STAGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Stage (STAGE) tokennel kapcsolatos információk

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

Hivatalos webhely:
https://www.stage.community/
Fehér könyv:
https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e

Stage (STAGE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stage (STAGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 100.15K
$ 100.15K$ 100.15K
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 1.54B
$ 1.54B$ 1.54B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 649.00K
$ 649.00K$ 649.00K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.005644
$ 0.005644$ 0.005644
Minden idők mélypontja:
$ 0.000035709435257382
$ 0.000035709435257382$ 0.000035709435257382
Jelenlegi ár:
$ 0.0000649
$ 0.0000649$ 0.0000649

Stage (STAGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Stage (STAGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó STAGE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező STAGE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) STAGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STAGE token élő árfolyamát!

A(z) STAGE vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Stage (STAGE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STAGE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Stage (STAGE) árelőzményei

A felhasználók a(z) STAGE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

STAGE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STAGE kapcsán? STAGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.