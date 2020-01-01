Stabull Finance (STABUL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Stabull Finance (STABUL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Stabull Finance (STABUL) tokennel kapcsolatos információk Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Hivatalos webhely: https://stabull.finance Fehér könyv: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Vásárolj most STABUL tokent!

Stabull Finance (STABUL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Stabull Finance (STABUL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Minden idők csúcspontja: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Minden idők mélypontja: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Jelenlegi ár: $ 0.6431 $ 0.6431 $ 0.6431 További tudnivalók a(z) Stabull Finance (STABUL) áráról

Stabull Finance (STABUL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Stabull Finance (STABUL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STABUL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STABUL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STABUL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STABUL token élő árfolyamát!

A(z) STABUL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Stabull Finance (STABUL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STABUL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STABUL tokent a MEXC-n!

Stabull Finance (STABUL) árelőzményei A felhasználók a(z) STABUL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STABUL árelőzményeivel!

STABUL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STABUL kapcsán? STABUL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STABUL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

