Serum (SRM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Serum (SRM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Serum (SRM) tokennel kapcsolatos információk

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Hivatalos webhely:
https://portal.projectserum.com/
Fehér könyv:
https://docs.projectserum.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt

Serum (SRM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Serum (SRM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 3.07M
$ 3.07M
Teljes tokenszám:
$ 1.09B
$ 1.09B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 263.24M
$ 263.24M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 12.76M
$ 12.76M
Minden idők csúcspontja:
$ 13.6943
$ 13.6943
Minden idők mélypontja:
$ 0.008212003055769157
$ 0.008212003055769157
Jelenlegi ár:
$ 0.01168
$ 0.01168

Serum (SRM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Serum (SRM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SRM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SRM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SRM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SRM token élő árfolyamát!

A(z) SRM vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Serum (SRM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SRM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Serum (SRM) árelőzményei

A felhasználók a(z) SRM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SRM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SRM kapcsán? SRM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.