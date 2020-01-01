Sardis Network (SRDS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sardis Network (SRDS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sardis Network (SRDS) tokennel kapcsolatos információk Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Hivatalos webhely: https://mysardis.com/ Fehér könyv: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Block Explorer: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Vásárolj most SRDS tokent!

Sardis Network (SRDS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sardis Network (SRDS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Minden idők csúcspontja: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.03022 $ 0.03022 $ 0.03022 További tudnivalók a(z) Sardis Network (SRDS) áráról

Sardis Network (SRDS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sardis Network (SRDS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SRDS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SRDS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SRDS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SRDS token élő árfolyamát!

A(z) SRDS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Sardis Network (SRDS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SRDS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SRDS tokent a MEXC-n!

Sardis Network (SRDS) árelőzményei A felhasználók a(z) SRDS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SRDS árelőzményeivel!

SRDS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SRDS kapcsán? SRDS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SRDS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

