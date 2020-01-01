SquadSwap (SQUAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SquadSwap (SQUAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SquadSwap (SQUAD) tokennel kapcsolatos információk SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Hivatalos webhely: https://squadswap.com/ Fehér könyv: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Vásárolj most SQUAD tokent!

SquadSwap (SQUAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SquadSwap (SQUAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.69M $ 63.69M $ 63.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Minden idők mélypontja: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Jelenlegi ár: $ 0.06369 $ 0.06369 $ 0.06369 További tudnivalók a(z) SquadSwap (SQUAD) áráról

SquadSwap (SQUAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SquadSwap (SQUAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SQUAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SQUAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SQUAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SQUAD token élő árfolyamát!

A(z) SQUAD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SquadSwap (SQUAD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SQUAD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SQUAD tokent a MEXC-n!

SquadSwap (SQUAD) árelőzményei A felhasználók a(z) SQUAD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SQUAD árelőzményeivel!

SQUAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SQUAD kapcsán? SQUAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SQUAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

