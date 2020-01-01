SubQuery Network (SQT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SubQuery Network (SQT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SubQuery Network (SQT) tokennel kapcsolatos információk SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Hivatalos webhely: https://www.subquery.network Fehér könyv: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Vásárolj most SQT tokent!

SubQuery Network (SQT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SubQuery Network (SQT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.44B $ 10.44B $ 10.44B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Minden idők csúcspontja: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Minden idők mélypontja: $ 0.000725917960057899 $ 0.000725917960057899 $ 0.000725917960057899 Jelenlegi ár: $ 0.0007793 $ 0.0007793 $ 0.0007793 További tudnivalók a(z) SubQuery Network (SQT) áráról

SubQuery Network (SQT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SubQuery Network (SQT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SQT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SQT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SQT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SQT token élő árfolyamát!

A(z) SQT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SubQuery Network (SQT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SQT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SQT tokent a MEXC-n!

SubQuery Network (SQT) árelőzményei A felhasználók a(z) SQT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SQT árelőzményeivel!

SQT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SQT kapcsán? SQT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SQT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

