TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő SP500 xStock ár ma 683.47 USD. Kövesd nyomon a(z) SPYX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPYX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SP500 xStock ár ma 683.47 USD. Kövesd nyomon a(z) SPYX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPYX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPYX

SPYX árinformációk

Mi a(z) SPYX

SPYX hivatalos webhely

SPYX tokenomikai adatai

SPYX árelőrejelzés

SPYX előzmények

SPYX Vásárlási útmutató

SPYX-fiat valutaváltó

SPYX spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SP500 xStock Logó

SP500 xStock árfolyam(SPYX)

1 SPYX-USD élő ár:

$683.47
$683.47$683.47
+0.78%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:45 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 673.04
$ 673.04$ 673.04
24h alacsony
$ 705.68
$ 705.68$ 705.68
24h magas

$ 673.04
$ 673.04$ 673.04

$ 705.68
$ 705.68$ 705.68

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

-0.84%

+0.78%

+0.03%

+0.03%

SP500 xStock (SPYX) valós idejű ár: $ 683.47. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPYX legalacsonyabb ára $ 673.04, legmagasabb ára pedig $ 705.68 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPYX valaha volt legmagasabb ára $ 692.479563624506, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 594.884270877716 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPYX változása a következő volt: -0.84% az elmúlt órában, +0.78% az elmúlt 24 órában, és +0.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SP500 xStock (SPYX) piaci információk

No.931

$ 16.51M
$ 16.51M$ 16.51M

$ 58.17K
$ 58.17K$ 58.17K

$ 16.51M
$ 16.51M$ 16.51M

24.15K
24.15K 24.15K

--
----

24,149.14421269
24,149.14421269 24,149.14421269

SOL

A(z) SP500 xStock jelenlegi piaci plafonja $ 16.51M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.17K. A(z) SPYX keringésben lévő tokenszáma 24.15K, és a teljes tokenszám 24149.14421269. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.51M.

SP500 xStock (SPYX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SP500 xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +5.2898+0.78%
30 nap$ +5.98+0.88%
60 nap$ +48.68+7.66%
90 nap$ +50.69+8.01%
SP500 xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) SPYX ára $ +5.2898 (+0.78%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SP500 xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +5.98 (+0.88%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SP500 xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SPYX ára $ +48.68 (+7.66%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SP500 xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +50.69 (+8.01%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SP500 xStock (SPYX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SP500 xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SP500 xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SPYX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SP500 xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SP500 xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SP500 xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SP500 xStock (SPYX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SP500 xStock (SPYX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SP500 xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SP500 xStock árelőrejelzését most!

SP500 xStock (SPYX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SP500 xStock (SPYX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPYX token kapcsán!

Hogyan vásárolj SP500 xStock (SPYX)

A következőt szeretnél vásárolni: SP500 xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SP500 xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SPYX helyi valutákra

1 SP500 xStock(SPYX) - VND
17,985,513.05
1 SP500 xStock(SPYX) - AUD
A$1,038.8744
1 SP500 xStock(SPYX) - GBP
519.4372
1 SP500 xStock(SPYX) - EUR
587.7842
1 SP500 xStock(SPYX) - USD
$683.47
1 SP500 xStock(SPYX) - MYR
RM2,863.7393
1 SP500 xStock(SPYX) - TRY
28,746.7482
1 SP500 xStock(SPYX) - JPY
¥105,254.38
1 SP500 xStock(SPYX) - ARS
ARS$990,532.5669
1 SP500 xStock(SPYX) - RUB
55,299.5577
1 SP500 xStock(SPYX) - INR
60,767.3177
1 SP500 xStock(SPYX) - IDR
Rp11,391,162.1102
1 SP500 xStock(SPYX) - PHP
40,229.0442
1 SP500 xStock(SPYX) - EGP
￡E.32,334.9657
1 SP500 xStock(SPYX) - BRL
R$3,670.2339
1 SP500 xStock(SPYX) - CAD
C$956.858
1 SP500 xStock(SPYX) - BDT
83,287.6542
1 SP500 xStock(SPYX) - NGN
987,668.8276
1 SP500 xStock(SPYX) - COP
$2,649,102.3812
1 SP500 xStock(SPYX) - ZAR
R.11,851.3698
1 SP500 xStock(SPYX) - UAH
28,562.2113
1 SP500 xStock(SPYX) - TZS
T.Sh.1,675,171.3006
1 SP500 xStock(SPYX) - VES
Bs151,046.87
1 SP500 xStock(SPYX) - CLP
$642,461.8
1 SP500 xStock(SPYX) - PKR
Rs192,793.2176
1 SP500 xStock(SPYX) - KZT
360,858.4906
1 SP500 xStock(SPYX) - THB
฿22,185.4362
1 SP500 xStock(SPYX) - TWD
NT$21,037.2066
1 SP500 xStock(SPYX) - AED
د.إ2,508.3349
1 SP500 xStock(SPYX) - CHF
Fr546.776
1 SP500 xStock(SPYX) - HKD
HK$5,310.5619
1 SP500 xStock(SPYX) - AMD
֏260,859.9949
1 SP500 xStock(SPYX) - MAD
.د.م6,315.2628
1 SP500 xStock(SPYX) - MXN
$12,685.2032
1 SP500 xStock(SPYX) - SAR
ريال2,556.1778
1 SP500 xStock(SPYX) - ETB
Br105,015.1655
1 SP500 xStock(SPYX) - KES
KSh88,051.4401
1 SP500 xStock(SPYX) - JOD
د.أ484.58023
1 SP500 xStock(SPYX) - PLN
2,522.0043
1 SP500 xStock(SPYX) - RON
лв3,014.1027
1 SP500 xStock(SPYX) - SEK
kr6,492.965
1 SP500 xStock(SPYX) - BGN
лв1,155.0643
1 SP500 xStock(SPYX) - HUF
Ft230,042.3326
1 SP500 xStock(SPYX) - CZK
14,434.8864
1 SP500 xStock(SPYX) - KWD
د.ك209.14182
1 SP500 xStock(SPYX) - ILS
2,221.2775
1 SP500 xStock(SPYX) - BOB
Bs4,709.1083
1 SP500 xStock(SPYX) - AZN
1,161.899
1 SP500 xStock(SPYX) - TJS
SM6,274.2546
1 SP500 xStock(SPYX) - GEL
1,852.2037
1 SP500 xStock(SPYX) - AOA
Kz625,313.5377
1 SP500 xStock(SPYX) - BHD
.د.ب256.30125
1 SP500 xStock(SPYX) - BMD
$683.47
1 SP500 xStock(SPYX) - DKK
kr4,428.8856
1 SP500 xStock(SPYX) - HNL
L17,927.4181
1 SP500 xStock(SPYX) - MUR
31,261.9178
1 SP500 xStock(SPYX) - NAD
$11,817.1963
1 SP500 xStock(SPYX) - NOK
kr6,916.7164
1 SP500 xStock(SPYX) - NZD
$1,189.2378
1 SP500 xStock(SPYX) - PAB
B/.683.47
1 SP500 xStock(SPYX) - PGK
K2,870.574
1 SP500 xStock(SPYX) - QAR
ر.ق2,480.9961
1 SP500 xStock(SPYX) - RSD
дин.69,132.9905
1 SP500 xStock(SPYX) - UZS
soʻm8,234,576.4193
1 SP500 xStock(SPYX) - ALL
L57,062.9103
1 SP500 xStock(SPYX) - ANG
ƒ1,223.4113
1 SP500 xStock(SPYX) - AWG
ƒ1,223.4113
1 SP500 xStock(SPYX) - BBD
$1,366.94
1 SP500 xStock(SPYX) - BAM
KM1,148.2296
1 SP500 xStock(SPYX) - BIF
Fr2,003,934.04
1 SP500 xStock(SPYX) - BND
$881.6763
1 SP500 xStock(SPYX) - BSD
$683.47
1 SP500 xStock(SPYX) - JMD
$109,389.3735
1 SP500 xStock(SPYX) - KHR
2,733,880
1 SP500 xStock(SPYX) - KMF
Fr291,158.22
1 SP500 xStock(SPYX) - LAK
14,858,043.1811
1 SP500 xStock(SPYX) - LKR
රු207,487.8226
1 SP500 xStock(SPYX) - MDL
L11,591.6512
1 SP500 xStock(SPYX) - MGA
Ar3,064,884.521
1 SP500 xStock(SPYX) - MOP
P5,454.0906
1 SP500 xStock(SPYX) - MVR
10,457.091
1 SP500 xStock(SPYX) - MWK
MK1,182,471.447
1 SP500 xStock(SPYX) - MZN
MT43,673.733
1 SP500 xStock(SPYX) - NPR
रु96,669.9968
1 SP500 xStock(SPYX) - PYG
4,812,995.74
1 SP500 xStock(SPYX) - RWF
Fr990,348.03
1 SP500 xStock(SPYX) - SBD
$5,624.9581
1 SP500 xStock(SPYX) - SCR
9,869.3068
1 SP500 xStock(SPYX) - SRD
$26,313.595
1 SP500 xStock(SPYX) - SVC
$5,959.8584
1 SP500 xStock(SPYX) - SZL
L11,810.3616
1 SP500 xStock(SPYX) - TMT
m2,392.145
1 SP500 xStock(SPYX) - TND
د.ت2,009.4018
1 SP500 xStock(SPYX) - TTD
$4,613.4225
1 SP500 xStock(SPYX) - UGX
Sh2,373,007.84
1 SP500 xStock(SPYX) - XAF
Fr388,894.43
1 SP500 xStock(SPYX) - XCD
$1,845.369
1 SP500 xStock(SPYX) - XOF
Fr388,894.43
1 SP500 xStock(SPYX) - XPF
Fr70,397.41
1 SP500 xStock(SPYX) - BWP
P9,151.6633
1 SP500 xStock(SPYX) - BZD
$1,366.94
1 SP500 xStock(SPYX) - CVE
$65,114.1869
1 SP500 xStock(SPYX) - DJF
Fr120,974.19
1 SP500 xStock(SPYX) - DOP
$43,789.9229
1 SP500 xStock(SPYX) - DZD
د.ج88,543.5385
1 SP500 xStock(SPYX) - FJD
$1,565.1463
1 SP500 xStock(SPYX) - GNF
Fr5,942,771.65
1 SP500 xStock(SPYX) - GTQ
Q5,221.7108
1 SP500 xStock(SPYX) - GYD
$142,592.3461
1 SP500 xStock(SPYX) - ISK
kr85,433.75

SP500 xStock Forrás

A(z) SP500 xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos SP500 xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SP500 xStock

Mennyit ér ma a(z) SP500 xStock (SPYX)?
A(z) élő SPYX ár a(z) USD esetében 683.47 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPYX ára a(z) USD esetében?
A(z) SPYX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 683.47. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SP500 xStock piaci plafonja?
A(z) SPYX piaci plafonja $ 16.51M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPYX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPYX keringésben lévő tokenszáma 24.15K USD.
Mi volt a(z) SPYX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPYX mindenkori legmagasabb ára 692.479563624506 USD.
Mi volt a(z) SPYX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPYX mindenkori legalacsonyabb ára 594.884270877716 USD.
Mekkora a(z) SPYX kereskedési volumene?
A(z) SPYX élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.17K USD.
A(z) SPYX ára emelkedni fog idén?
A(z) SPYX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPYX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:45 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SPYX-USD kalkulátor

Összeg

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 683.47 USD

SPYX kereskedés

SPYX/USDT
$683.47
$683.47$683.47
+0.78%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,602.22
$109,602.22$109,602.22

-0.46%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.43
$3,851.43$3,851.43

-0.04%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02505
$0.02505$0.02505

-4.78%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1937
$1.1937$1.1937

-5.40%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

+1.43%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,602.22
$109,602.22$109,602.22

-0.46%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.43
$3,851.43$3,851.43

-0.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

+1.43%

DASH Logó

DASH

DASH

$91.24
$91.24$91.24

+2.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4935
$2.4935$2.4935

-0.25%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0369
$0.0369$0.0369

-26.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05568
$0.05568$0.05568

+178.40%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09311
$0.09311$0.09311

+12.71%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006944
$0.00006944$0.00006944

+89.67%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01520
$0.01520$0.01520

+90.00%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000612
$0.000000000612$0.000000000612

+57.32%